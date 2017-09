100. Profisieg Weltmeister Sagan gewinnt Grand Prix von Québec

Nachrichten-Ticker

22:56 Anleger am US-Aktienmarkt scheuen Risiken

New York - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich auch am Freitag kaum aus der Deckung gewagt. Sie scheuten das Risiko. Der weiter schwelende Konflikt mit Nordkorea, der inzwischen die Südküste Floridas bedrohende Hurrikan "Irma" sowie ein Rekord-Erdbeben in Mexiko drückten auf die Stimmung. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,06 Prozent auf 21 797,79 Punkte und kam damit kaum vom Fleck. Der Euro bewegte sich im US-Handel nur wenig und kostete zur Schlussglocke an der Wall Street 1,2036 US-Dollar.

22:42 Erneut Technik-Probleme beim Eurosport Player

München - Bei der zweiten Exklusiv-Übertragung eines Bundesliga-Spiels durch den Eurosport Player ist es wieder zu kleineren technischen Pannen und Aussetzern gekommen. "Es gab zwischenzeitliche Aussetzer, aber insgesamt läuft der Stream stabil und gut", sagte ein Sprecher der dpa. Bei der Übertragung der Partie des Hamburger SV gegen RB Leipzig stoppte die Übertragung vor allem vor der Partie und in der Anfangsphase des Spiels mehrmals. Viele Nutzer machten ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft.

22:25 RB Leipzig feierten zweiten Saisonsieg - Dämpfer für den HSV

Hamburg - Fünf Tage vor dem Champions-League-Debüt bei AS Monaco hat RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga den zweiten Saisonsieg gefeiert und ist vorübergehend auf Rang drei geklettert. Die Sachsen setzten sich am Abend mit 2:0 beim Hamburger SV durch. Die Gastgeber verpassten damit den möglichen 500. Bundesliga-Heimsieg und einen perfekten Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen.

22:12 Sattelzug kollidiert mit Bus: 15 Kinder und Lkw-Fahrer verletzt

Pulsnitz - Beim Zusammenstoß von einem Linienbus und einem Sattelschlepper sind in Sachsen 15 Kinder und der Lkw-Fahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 56 Jahre alte Fernfahrer in Pulsnitz beim Abbiegen den Bus offenbar nicht rechtzeitig beachtet und war in dessen rechte Seite gefahren. Zwei Schüler im Alter von 13 und 16 Jahren erlitten schwere Verletzungen und kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Lkw-Fahrer wurde verletzt. 13 weitere Kinder wurden leicht verletzt.

21:44 Enormes Erdbeben in Mexiko: Dutzende Tote

Mexiko-Stadt - Ein Jahrhundert-Erdbeben der Stärke 8,2 hat Millionen Mexikaner im Schlaf überrascht und mehr als 35 Menschen das Leben gekostet. Dutzende Häuser stürzten ein. Das Beben ereignete sich im Pazifik, 137 Kilometer südwestlich von Tonalá im Bundesstaat Chiapas in 19 Kilometern Meerestiefe. Rund 50 Millionen Menschen spürten die heftigen Erdstöße, auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Zeitweise waren 1,5 Millionen Menschen ohne Strom. Es kam zu hunderten Nachbeben.