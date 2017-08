EM in Göteborg Werth reitet erneut zu Gold - Silber für Rothenberger

Nachrichten-Ticker

17:49 Schlag gegen linksextreme Szene: Internetplattform verboten

Berlin - Sieben Wochen nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels hat das Bundesinnenministerium die linksextremistische Internetplattform "linksunten.indymedia.org" verboten. Die Seite sei die bedeutendste Plattform für gewaltbereite Linksextremisten in Deutschland, sagte Minister Thomas de Maizière. Er legte eine siebenseitige Auflistung mit Beiträgen auf "linksunten.indymedia" vor, mit denen das Verbot begründet wurde. Darunter waren Beiträge mit strafbaren Inhalten, Bekennerschreiben zu Straftaten und verfassungsfeindliche Inhalte - teils mit Bezug auf den G20-Gipfel.

17:45 VW-Ingenieur zu über drei Jahren Haft verurteilt

Detroit - In den USA ist erstmals ein VW-Mitarbeiter wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal verurteilt worden. Der zuständige Richter brummte dem langjährigen Konzerningenieur James Robert Liang eine Gefängnisstrafe von 40 Monaten und eine Geldbuße in Höhe von 200 000 Dollar auf. Der 63-jährige Deutsche wird beschuldigt, die USA über den Einbau einer illegalen Software zur Manipulation von Abgaswerten in Dieselwagen getäuscht zu haben. Der Richter sprach von einem "ernsten Verbrechen", bei dem der Angeklagte eine "Schlüsselrolle" gespielt habe.

17:30 Ende des Pokers um Dembélé: Wechsel nach Barcelona vor Abschluss

Monaco - Das wochenlange Wechseltheater um den Dortmunder Bundesliga-Profi Ousmane Dembélé zum FC Barcelona ist beendet. Das gab der an der Börse notierte Bundesligist bekannt. Demnach erhält Borussia Dortmund mindestens 105 Millionen Euro für das 20 Jahre alte Ausnahmetalent. Durch weitere erfolgsabhängige Zahlungen könnte die Summe noch um 42 Millionen Euro auf insgesamt 147 Millionen Euro steigen. Damit wäre der Franzose der weltweit zweitteuerste Transfer nach Neymar und der mit Abstand teuerste Wechsel eines Spielers aus der Bundesliga.

17:12 Reporterin: Neuer Felssturz in Graubünden

Bondo - Zwei Tage nach dem verheerenden Bergsturz in der Schweiz soll erneut Gestein im Hochgebirge abgebrochen sein. Am Berg Piz Cengalo sei eine neue Staubwolke zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin der Zeitung "Blick", die im Dorf Bondo nahe der Bergsturz-Stelle war. Die Geröll- und Schlammlawine direkt neben dem Dorf sei erneut in Bewegung geraten. Ob sich zu dem Zeitpunkt noch Retter auf der Suche nach den acht Vermissten in dem Gelände aufhielten, war unklar. Den ganzen Tag wurde dort nach den acht Vermissten gesucht. Unter ihnen sind vier Baden-Württemberger.

17:11 Dortmund einigt sich mit Barcelona über Dembélé-Transfer

Dortmund - Borussia Dortmund und der FC Barcelona haben sich grundsätzlich auf einen Wechsel von Fußballprofi Ousmane Dembélé geeinigt. Für den Transfer werde der BVB eine fixe Summe von 105 Millionen Euro plus eine weitere variable Entschädigung kassieren. Das gab der an der Börse notierte Bundesligist in einer Adhoc-Mitteilung bekannt.