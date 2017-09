21 000 Menschen betroffen Evakuierung wegen Bombenentschärfung in Koblenz

Nachrichten-Ticker

06:41 Mexiko löst mit Sieg gegen Panama sein Ticket zur WM 2018

Mexiko-Stadt - Als fünfte Nationalmannschaft hat sich Mexikos "Tri" für die Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Die Mexikaner setzten sich mit 1:0 gegen Panama durch und lösten damit ihr Ticket nach Russland. Das einzige Tor des Spiels erzielte der erst kurz zuvor eingewechselte Hirving Lozano von PSV Eindhoven. Der 22-Jährige traf in der 53. Minute im Azteken-Stadion per Kopfball für die Gastgeber. Bereits qualifiziert sind neben Gastgeber Russland auch Brasilien, Iran und Japan.

06:39 Ruf nach Sanktionen gegen die Türkei wird lauter

Berlin - Nach der Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei wird über die Parteigrenzen hinweg die Forderung nach einem schärferen Kurs gegenüber Ankara laut. Kanzlerin Angela Merkel sagte am Abend in Nürnberg, solche Festnahmen hätten "in den allermeisten Fällen keinerlei Grundlage". Angesichts der jüngsten Ereignisse müsse die Bundesregierung ihre Türkei-Politik "vielleicht weiter überdenken." Politiker mehrerer Parteien forderten, eine Reisewarnung für die Türkei zu erlassen.

04:51 Preise für Schweinefleisch steigen

Damme - Verbraucher müssen für Schweinefleisch wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Preise seien im August 2017 im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent gestiegen, sagte Thomas Els von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft in Bonn. Schweinefleisch sei nach wie vor die am meisten konsumierte Fleischsorte in Deutschland. 60 Prozent - das sind 600 000 Tonnen - der nachgefragten Rohfleischmenge komme vom Schwein. Im Schnitt koste ein Kilo Schweinekottelet 5,58 Euro, und ein Kilo Filet 10,28 Euro. Über die gestiegenen Preise freuen sich vor allem die Schweinehalter.

04:46 Oettinger: Briten müssen bis 2023 an Brüssel zahlen

Berlin - Großbritannien ist nach Ansicht der EU-Kommission verpflichtet, nach dem geplanten Brexit 2019 noch bis 2023 Geld an Brüssel zu überweisen. "Die Europäische Union erwartet, dass sich die Briten an einmal gegebene Zusagen halten", sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger der "Welt am Sonntag". "Sie müssen ihre finanziellen Verpflichtungen bis Ende 2020 in vollem Umfang erfüllen und bis zum Jahr 2023 weiter Zahlungen an die EU leisten." Die sogenannte Brexit-Rechnung gilt als einer der Hauptstreitpunkte in den Gesprächen zwischen London und Brüssel.

04:44 Keine Entwarnung in Texas - Pegel sinken, Gefahren wachsen

Houston - Die Wasserpegel im US-Bundesstaat Texas sinken langsam, das volle Ausmaß der Zerstörung von Tropensturm "Harvey" wird nach und nach sichtbar. Der Ausnahmezustand hielt an, die Furcht vor gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen wuchs. In einer überschwemmten Chemiefabrik nahe Houston kam es erneut zu einem Feuer. Unterdessen braut sich über dem Atlantik der nächste Hurrikan zusammen. Der Bundesstaat kämpft bereits seit einer Woche mit den Folgen von "Harvey". Der Sturm war am 25. August erstmals auf Land getroffen und hatte sintflutartige Regenfälle in die Gegend gebracht.