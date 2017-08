400 Millionen Euro Orban schickt der EU satte Rechnung für seinen Grenzzaun

Nachrichten-Ticker

19:44 Hamburger G20-Sonderausschuss nimmt Arbeit auf

Hamburg - Zur Aufarbeitung der schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel hat in Hamburg ein Sonderausschuss der Bürgerschaft seine Arbeit aufgenommen. Auf der ersten Sitzung unterstützten die 19 Mitglieder einstimmig die Bildung des Gremiums. Vertreter der Linken und der AfD machten jedoch deutlich, dass sie einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit mehr rechtlichen Kompetenzen bevorzugt hätten. Im Ausschuss angehört werden soll neben Experten und Betroffenen auch Bürgermeister Olaf Scholz.

18:53 USA fordern Russland zur Schließung von Konsulat auf

Washington - Die USA haben im diplomatischen Streit mit Russland die Regierung in Moskau aufgefordert, ihr Konsulat in San Francisco zu schließen. Das teilte das US-Außenministerium in Washington mit. Zudem wurde Russland aufgefordert eine diplomatische Kanzlei in Washington und eine konsularische Abteilung in New York zu schließen. Washington reagierte damit auf den Schritt Russlands, Hunderte US-Diplomaten auszuweisen. Die Aufforderung der USA diene nun dem Ziel, die diplomatischen Kapazitäten anzugleichen.

18:52 Waldbrand in Kalifornien blockiert Zugang zu Yosemite-Park

Sacramento - In Kalifornien hat ein Waldbrand einen der Zugänge des berühmten Yosemite-Nationalparks blockiert. Die südliche Zufahrt blieb nach Mitteilung der Behörden heute weiter gesperrt. Über 300 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Das Feuer nahe der Ortschaft Oakhurst war am Dienstag ausgebrochen. Bei ungewöhnlich hohen Sommertemperaturen griffen die Flammen in der trockenen Waldregion schnell um sich. Das für seine steilen Granitwände und Wasserfälle bekannte Yosemite-Tal lockt jährlich mehr als drei Millionen Besucher.

18:49 Explosionen in den Fluten: Feuer in Chemiefabrik in Texas

Houston - Die schweren Fluten in Texas haben in einer Chemiefabrik nahe Houston beängstigende Folgen nach sich gezogen. In dem Betrieb kam es am Morgen zu zwei Explosionen, wie die Betreiber des französischen Konzerns Arkema mitteilten. Es brannte, Rauch stieg auf. Die Behörden machten widersprüchliche Aussagen dazu, wie gefährlich die Situation für die Bevölkerung war. Die Anlage, die etwa 40 Kilometer von Houston entfernt liegt, war bereits am Sonntag wegen Überschwemmungen evakuiert worden.

18:49 Rekord in der Bundesliga: 577 Millionen Euro für neue Spieler

Düsseldorf - Die Fußball-Bundesliga hat bei den Transferausgaben einen Rekord aufgestellt. Nach dpa-Berechnungen gaben die 18 Clubs in diesem Sommer ohne die Gebühren für Leihspieler rund 577 Millionen Euro für gut 140 Neuzugänge aus. Damit wurde die historische Bestmarke aus dem vergangenen Sommer übertroffen - nicht zuletzt dank des Liga-Rekordtransfers von Ousmane Dembélé von Borussia Dortmundan den FC Barcelona.