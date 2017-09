800 000 «Dreamer» betroffen Berichte: Trump will Schutz für junge Immigranten beenden

07:03 Japan und USA wollen "maximalen" Druck auf Nordkorea ausüben

06:30 Maas: Schulz gibt uns Rückenwind für den Endspurt

06:18 Auto fliegt nach Unfall 28 Meter durch die Luft

Bietigheim-Bissingen - Ungewöhnliches Flugobjekt in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart: Ein 30-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Ampel geprallt und dann 28 Meter durch die Luft geflogen. Der Wagen landete auf der Gegenfahrbahn und krachte dort gegen ein entgegenkommendes Auto eines 57-Jährigen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall am Abend nur leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden. Wieso der 30-Jährige gegen die Ampel fuhr, war zunächst unklar.

06:14 Mischa Zverev scheidet bei US Open im Achtelfinale aus

New York - Mischa Zverev ist im Achtelfinale der US Open klar gescheitert. Der Hamburger Tennisprofi unterlag dem US-Amerikaner Sam Querrey 2:6, 2:6, 1:6. Damit verpasste Zverev sein zweites Grand Slam-Viertelfinale in diesem Jahr. Nach 1:16 Stunden war sein Aus gegen den Wimbledon-Halbfinalisten besiegelt. Julia Görges war an der US-Amerikanerin Sloane Stephens gescheitert. Philipp Kohlschreiber tritt in seinem Achtelfinale in der kommenden Nacht gegen Rekord-Grand Slam-Sieger Roger Federer an.