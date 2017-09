Abschied des Bayern-Stürmers? Zeitung: Lewandowski will unbedingt zu Real Madrid wechseln

Nachrichten-Ticker

14:00 Mann bedroht Frau in Krefelder Einkaufszentrum

Krefeld - An einem Einkaufszentrum am Krefelder Hauptbahnhof hat ein Mann eine Frau in seiner Gewalt und bedroht sie mit einem Messer. Spezialkräfte seien alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin. Der Bereich sei großräumig abgesperrt. Es gebe derzeit keine Verletzten. Andere Personen seien nicht gefährdet, sagte die Sprecherin weiter. Die Polizei sei um 12.08 Uhr alarmiert worden. Nähere Einzelheiten wurden noch nicht bekannt.

London - Einen Tag nach dem Anschlag in einer Londoner U-Bahn mit 30 Verletzten hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 18-jährige Mann wurde im Hafenbereich von Dover in Gewahrsam genommen. Laut Scotland Yard bleibt die Terrorwarnung in Großbritannien aber auf der höchsten Stufe. Das bedeutet, ein unmittelbar bevorstehender Anschlag gilt als möglich. Die Polizeipräsenz wurde für das Wochenende in ganz Großbritannien stark erhöht. Auch das Militär soll eingesetzt werden.

12:57 "Ozapft is" - 184. Oktoberfest eröffnet

München - "Ozapft is!" Mit zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter pünktlich um 12.00 Uhr das erste Fass Bier angezapft und damit das 184. Oktoberfest eröffnet. Ministerpräsident Horst Seehofer erhielt traditionsgemäß die erste Maß Festbier. Für den normalen Besucher kostet die Maß dieses Jahr bis zu 10,95 Euro, 25 Cent mehr als im Vorjahr. Bis zum 3. Oktober werden an die sechs Millionen Besucher zum größten Volksfest der Welt erwartet.

12:56 Polizei in Brandenburg stoppt Schleuser-Lkw mit 51 Menschen

Frankfurt (Oder) - Die Bundespolizei hat nahe der polnischen Grenze in Brandenburg einen Lastwagen mit 51 eingeschleusten Menschen gestoppt. Darunter waren auch 17 Kinder, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Den Beamten habe sich "erschütterndes Bild" geboten, die Menschen saßen und standen auf der Ladefläche. Ob es Flüchtlinge sind und welche Nationalität die Menschen haben, blieb zunächst unklar. Die Bundespolizei stoppte den Wagen auf der Autobahn 12.

London - Im Zusammenhang mit dem Anschlag in der Londoner U-Bahn hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen. Der Verdächtige wurde im Hafenbereich von Dover gefasst. Das teilte Scotland Yard am Mittag mit. Die Ermittlungen gingen weiter und die Terrorgefahr bleibe kritisch. Es gilt die höchste Terrorwarnstufe in Großbritannien. Das bedeutet, ein unmittelbar bevorstehender Anschlag gilt als möglich. Bei der Explosion in einem U-Bahn-Waggon waren gestern 29 Menschen verletzt worden.