Altersteilzeitangebot Commerzbank: Fortschritte bei Stellenabbau

Nachrichten-Ticker

17:46 Attentäter von Barcelona möglicherweise in Cambrils getötet

Barcelona - Der mutmaßliche Attentäter von Barcelona ist möglicherweise tot. Spanische Medien zitierten Polizeichef Josep Lluís Trapero mit den Worten, der Verdächtige könnte unter den erschossenen Terroristen des vereitelten Anschlags in der Stadt Cambrils sein. Er hoffe, in den nächsten Stunden Klarheit zu haben. Die Sicherheitskräfte hatten zuvor mitgeteilt, der mutmaßliche Haupttäter sei der 17-jährige Moussa Oukabir. Er soll einem Bericht zufolge seinem Bruder dessen Pass gestohlen und damit den Transporter angemietet haben, mit dem Terroranschlag verübt wurde.

17:17 Finnische Polizei schießt auf Messerangreifer - Festnahme

Helsinki - Die Polizei in Finnland hat eine Person festgenommen, die zuvor mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben soll. Nach einem Schuss ins Bein sei ein Verdächtiger festgenommen worden, erklärten die Ermittler in der südwestfinnischen Stadt Turku. Die Hintergründe der Tat in der Innenstadt sind noch unklar, ebenso die Zahl der Verletzten und deren Gesundheitszustand. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, die Gegend um den Tatort nicht zu betreten - möglicherweise gebe es weitere Täter.

17:02 Finnische Polizei schießt auf Messerangreifer in Turku

Helsinki - Die Polizei in Finnland hat auf einen Messerangreifer geschossen, der zuvor mehrere Menschen verletzt hatte. Die Hintergründe der Gewalttat in der südwestfinnischen Stadt Turku waren zunächst unklar.

16:47 Polizei: Anschlag in Spanien wahrscheinlich lange vorbereitet

Barcelona - Der Terroranschlag von Barcelona mit mindestens 13 Toten und möglicherweise noch weitere geplante Attacken sind nach Erkenntnissen der Polizei wohl schon seit längerem vorbereitet worden. Das teilte der katalanische Polizeichef Josep Lluís Trapero auf einer Pressekonferenz mit. Die Ermittlungen konzentrierten sich jetzt auf ein Haus in der katalanischen Kleinstadt Alcanar, wo die Attacken mutmaßlich vorbereitet wurden, sagte er. In dem etwa 160 Kilometer südlich von Barcelona gelegenen Ort hatte es am Mittwoch eine Explosion mit einem Toten gegeben - möglicherweise in einer Bombenwerkstatt.

16:25 Erdogan mischt sich in den Bundestagswahlkampf ein

Istanbul - Mit der unverhohlenen Aufforderung an die Deutsch-Türken, keine "Türkeifeinde" zu wählen, hat sich Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in den Bundestagswahlkampf eingemischt. SPD und CDU beschuldigte er, mit der "Schädigung der Türkei" Wahlkampf zu betreiben. Die in Deutschland wahlberechtigten Türken sollten vielmehr die Parteien unterstützen, die sich der Türkei gegenüber nicht feindlich verhielten. Erneut forderte Erdogan die Bundesrepublik zur Auslieferung mutmaßlicher Putschisten auf.