Angebot abgelehnt Medien: Schalke und Juve noch uneinig über Höwedes-Wechsel

12:53 Zypries strikt gegen Diesel-Aus

Berlin - Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat sich in der Abgasaffäre strikt gegen ein Aus für Dieselmotoren ausgesprochen. Bei sauberen Antriebsarten für die Zukunft könne es auch um eine Weiterentwicklung des Diesels gehen, sagte Zypries beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz. Der Diesel sei eigentlich ein guter Motor. Er sei zu unrecht in Generalverschiss geraten.

12:51 Hurrikan "Harvey" verliert in Texas an Kraft

Washington - Hurrikan "Harvey" ist mit großer Wucht auf die Südküste des US-Staates Texas getroffen. Danach verlor er allerdings an Kraft und wurde mittlerweile auf die - immer noch als gefährlich geltende - Kategorie zwei herabgestuft. Das Hurrikanzentrum warnt weiter vor "katastrophalen Überschwemmungen" im Zuge heftiger Regenfälle, die für die kommenden Tage erwartet werden. Die bisher angerichteten Schäden sind noch nicht abzusehen. Meteorologen befürchten, dass einige Gebiete erst einmal unbewohnbar sein werden.

12:47 Vettel bleibt bei Ferrari - Neuer Vertrag bis Ende 2020

Spa-Francorchamps - Sebastian Vettel bleibt Ferrari treu. Der viermalige Formel-1-Weltmeister einigte sich doch schon früher als von ihm angekündigt auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit. Der 30-Jährige unterschrieb einen Vertrag mit Gültigkeit bis Ende 2020. Gestern sollen die Anwälte beider Parteien im Fahrerlager von Spa-Francorchamps die letzten Fragen geklärt haben. Vettel führt im Moment die WM an, für Ferrari ist er noch nie Weltmeister geworden.

12:47 Schweizer Polizei gibt Vermissten-Suche nach Bergsturz auf

Bondo - Die Einsatzkräfte in der Schweiz stellen ihre Suche nach acht verschollenen Bergwanderern - unter ihnen vier Deutsche - nach dem Bergsturz bei Bondo ein. Man habe alles Mögliche ausgeschöpft, um diese Vermissten zu finden, hieß es von der Kantonspolizei Graubünden. Von den vier Deutschen, zwei Österreichern und zwei Schweizern fehlt jedes Lebenszeichen, seit sie am Mittwoch von dem Felssturz überrascht wurden. Mehr als 100 Rettungskräfte suchten das Tal ab. Gestern rutschten bei einem zweiten Murgang neue Massen an Geröll und Schlamm ins Tal beim Dorf Bondo.