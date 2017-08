Attentäter von Barcelona? Polizei tötet Verdächtigen

Nachrichten-Ticker

23:27 Tote nach Erdbeben auf Urlaubsinsel Ischia befürchtet

Rom - Nach einem Erdbeben auf der italienischen Urlaubsinsel Ischia werden auch Tote befürchtet. Eine Frau sei von Teilen einer Kirche erschlagen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Der Erdstoß der Stärke 3,6 hatte die Insel vor Neapel am Abend erschüttert. Es sei sehr stark und sehr furchterregend gewsen, sagte eine Gemeinderätin. Sie habe gehört, dass Menschen gestorben seien. Laut dem Sender Rai soll es drei Verletzte und 20 Vermisste geben.

23:13 Akhanli will nicht an Auslieferung denken

Madrid - Der mit der Gefahr einer Auslieferung an die Türkei konfrontierte Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli will nicht an das Schlimmste denken. Er hoffe, dass alles gut ausgeht, sagte der auf Betreiben von Ankara in Spanien vorübergehend festgenommene Autor in Madrid. Eine Auslieferung wäre nicht nur für ihn eine Katastrophe, sondern auch für Spanien. Akhanli war am Samstag im Spanien-Urlaub in Granada festgenommen, nach einem Tag aber wieder freigelassen worden. Er darf Spanien für die Dauer des Auslieferungsverfahrens nicht verlassen, muss seinen Pass abgeben und sich ein Mal pro Woche bei den Behörden melden.

23:04 Erdbeben auf italienischer Urlaubsinsel Ischia

Rom - Ein Erdbeben hat die italienische Urlaubsinsel Ischia erschüttert. Der Erdstoß der Stärke 3,6 traf die Insel vor Neapel am Abend gegen 21.00 Uhr. Das Zentrum lag in zehn Kilometer Tiefe. Die Feuerwehr teilte mit, einige Gebäude seien eingestürzt und beschädigt worden. Informationen über mögliche Opfer gibt es noch nicht. Medien berichteten von Verletzten. Touristen und Bewohner sollen in Panik auf die Straße gelaufen sein. In einigen Orten fiel der Strom aus.

22:48 US-Börsen kaum bewegt

New York - Die US-Börsen haben sich im impulsarmen Handel richtungslos gezeigt. Sie blieben insgesamt nahe an ihren Schlussständen vom Freitag. Mit einem Plus von 0,13 Prozent auf 21 703 Punkten ging der Dow aus dem Tag. Der Euro wurde zur Schlussglocke an der Wall Street zu 1,1810 US-Dollar gehandelt.

22:41 Bielefeld erstmals seit acht Jahren Tabellenführer

Bielefeld - Arminia Bielefeld hat erstmals seit fast acht Jahren die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Zum Abschluss des dritten Spieltags feierte die Arminia beim 2:0 gegen den VfL Bochum den dritten Sieg. Die Tore erzielten Andreas Voglsammer und Konstantin Kerschbaumer. Bochum hat nach drei Spielen dagegen erst einen Punkt auf dem Konto und belegt Rang 15.