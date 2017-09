Auch Diesel-Gate überbewertet Für die AfD gibt es den menschengemachten Klimawandel nicht

16:10 Texas räumt nach "Harvey" auf

Houston - "Harvey" ist kaum vorüber, da gilt auch in den USA "Irma" größte Aufmerksamkeit: Der Hurrikan hat sich über dem Atlantik zusammengebraut. Die nächsten Tage sind entscheidend für seinen Verlauf. Bislang ist noch unklar, ob der Sturm - ein Hurrikan der drittstärksten von fünf Stufen - überhaupt die US-Küste ansteuern wird. Die Schadensprognosen für die von "Harvey" verwüsteten Gebiete in Texas werden immer düsterer. Der Gouverneur des US-Staates, Greg Abbott, schätzte die Kosten für den Wiederaufbau auf bis zu 180 Milliarden Dollar.

16:03 "Bild": Steinhaus pfeift erstes Bundesliga-Spiel in Berlin

Frankfurt/Main - Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus soll einem "Bild"-Bericht zufolge bei der Partie Hertha BSC gegen Werder Bremen am Sonntag erstmals in der Bundesliga pfeifen. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte dies allerdings nicht und verwies auf die Bekanntmachung der Ansetzungen am Donnerstag. Steinhaus ist die erste Frau, die in den Kreis der Referees im Oberhaus aufgenommen wurde. An den beiden ersten Spieltagen war sie jedoch nur in der 3. und 2. Liga zum Einsatz gekommen.