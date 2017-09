Gegen Auflage Prozess gegen Ex-HRE-Chef Funke eingestellt

14:06 Papas Bombenwitz lässt Urlaubsplan platzen

Erfurt - Der Scherz eines Vaters bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Erfurt Weimar hat seiner Familie den Start in den Urlaub verdorben. Auf die Frage, ob er größere elektronische Geräte dabei habe, habe der Mann geantwortet "'ne Fernsteuerung für eine Bombe", teilte die Bundespolizei mit. Das Personal intensivierte die Kontrolle danach und informierte die Kapitänin des Flugs. Ob man denn hier keinen Spaß verstünde, fragte der 51-Jährige noch. Wenn es um Bomben in Flugzeugen geht, wohl nicht: Die Fluggesellschaft schloss den Mann, seine Frau und ihre drei Kinder vom Flug nach Mallorca aus.

14:03 Massenschlägerei nach Kölner Risikospiel gegen Belgrad

Köln - Bei einer Massenschlägerei nach dem Europa-League-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Roter Stern Belgrad sind zwei Polizisten verletzt worden. Kurz nach Mitternacht prügelten sich zunächst 30 Fans beider Vereine in der Kölner Innenstadt und bewarfen sich mit Gegenständen. Als die Einsatzkräfte eingriffen wurden sie attackiert. Schnell kamen weitere gewaltbereite Fans dazu und warfen Flaschen. 75 vor allem Kölner Fans wurden für kurze Zeit festgesetzt, um die Personalien aufzunehmen. Fünf Menschen kamen in Gewahrsam, durften aber heute wieder gehen.

13:56 Bis Mitte Oktober Fahrplan für EU-Reformen

Tallinn - Nach jahrelangen Krisen und Debatten kommt Bewegung in die EU. Bis Mitte Oktober soll ein konkreter Fahrplan für Reformschritte vorliegen, kündigt EU-Ratspräsident Donald Tusk in Tallinn an. Dort hatte sich auch Kanzlerin Angela Merkel für eine Erneuerung der EU ausgesprochen und die Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gelobt. Wie weit politische Reformen gehen sollen, ist aber offen. Der aktuelle EU-Gipfel im Moment in Estland beriet erstmal, wie Europa fit für die digitale Zukunft wird.