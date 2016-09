Auggen (anl). Die Arbeit mit dem neuen Bildungsplan und die Stärkung des individuellen Lernens seien ihre Schwerpunkte, erklärte die neue Rektorin der Brunwart-von-Augheim-Grundschule, Nadine Mohr, bei ihrer Vorstellung im Auggener Gemeinderat. Neben der Arbeit in kleineren Gruppen – in diesem Schuljahr werden die 28 Zweitklässler im Deutschunterricht in zwei Gruppen geteilt – kann sich die neue Rektorin auch jahrgangsübergreifende Klassen vorstellen. Aktuell beschäftige sie sich mit einer Bestandsaufnahme. In diesem Schuljahr wird es eine Englisch- und eine Theater-Arbeitsgemeinschaft geben. Da sie selbst Musik unterrichte habe sie zudem die Leitung des Schulchores übernommen, berichtete Mohr. Ihr Ziel sei es, alle zwei Jahre ein Musical-Projekt mit allen 90 Schülern zu erarbeiten und das Musical in der Sonnberghalle aufzuführen. Zudem möchte die neue Schulleiterin die Schule in Richtung Ganztagsschule weiterentwickeln, sofern der Bedarf hierfür vorhanden ist. Daher plane sie auch eine Bedarfsabfrage bei den Eltern. Mohr hat nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zur Industriekauffrau und als Fachwirtin für Marketing absolviert, bevor sie nach sieben Jahren in der Industrie ein Lehramtsstudium begann. Nach drei Jahren in Tuttlingen war sie auch in leitender Funktion an einer Grundschule in Elzach, deren Zukunft angesichts der geringen Schülerzahlen ungewiss war. Daher habe sie eine Schule mit rund 100 Schülern gesucht, und sich gezielt nach Auggen beworben.