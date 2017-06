Auggen Auggener turnen in Berlin

Auggen. Zehn Mitglieder des TuS Auggen nahmen am 44. Internationalen Deutschen Turnfest (IDTF) in Berlin teil. „Eine sehr schöne und für viele auch neue Erfahrung“, lautet das Resümee des Vereins. Quartier bezogen wurde in einer Grundschule, und der erste Tag nach der Ankunft galt der Erkundung der Bundeshauptstadt.

Am ersten Wahlwettkampf in der Messe war Julius Lukas an der Reihe und zeigte sein Können am Boden, Barren, Reck und Sprung. Er konnte in der Altersklasse M14-15 insgesamt 33,5 Punkte erturnen und erreichte damit den 201. Platz. Am folgenden Tag war der Jahrgang M12-13 an der Reihe. Mit dabei: Jan Gleißner und Johannes Singer. Jan Gleißner konnte 34,6 Punkte erturnen und wurde 167. Johannes Singer konnte mit 32,75 Punkten den 196. Platz belegen. Auch die Ropeskipperinnen waren an diesem Tag im Einsatz.

Am dritten Wettkampftag turnten insgesamt vier Vertreter des TuS Auggen. In der Altersklasse M16-17 konnte Simon Kasper mit 37,65 Punkten den 189. Platz erturnen, Louis Müller wurde mit 37,7 Punkten 187. und Leon Herzog konnte mit 37,6 Punkten den 190. Platz belegen. Ebenfalls fanden die Wahlwettkämpfe der Altersklasse M50-59 statt, in der Trainer Michael Singer den 49. Platz mit 34,9 Punkten erreichen konnte. Abends stand dann das erste Glanzlicht des IDTF auf dem Programm: Die Stadiongala im Olympiastadion war mit vielen Auftritten und vielen Stars der Turnerszene, wie Fabian Hambüchen und Elisabeth Seitz, sehr beeindruckend. Auch Kanzlerin Angela Merkel war unter den Gästen. Mit einem Auftritt von Udo Lindenberg und einem Feuerwerk endete diese prunkvolle Turnveranstaltung.

Am letzten Wettkampftag konnte Silas Kasper in der Gruppe M18-19 den 97. Platz mit 40,05 Punkten erreichen. In der Altersklasse M20-24 belegte Luca Liebig mit 40,6 Punkten den 127. Platz. Bis zur Abschlussfeier bot sich den Auggenern dann noch reichlich Gelegenheit, Berlin zu erkunden.