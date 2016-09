Auggen (anl). Mit der Verleihung des „Auggener Viertele“ setzt der Gemeinderat auch ein politisches Signal. Die höchste Auszeichnung der Gemeinde für Nicht-Auggener wurde in diesem Jahr Gerhard Kaiser von der Bürgerinitiative MUT (Menschen- und umweltfreundliche Bahntrasse) zuteil. Kaiser habe sich als „Mister Tieflage“ um das Winzerdorf verdient gemacht, setze er sich doch unermüdlich dafür ein, dass die Güterzüge künftig bei Auggen in Tieflage fahren sollen. Daher habe der Gemeinderat die Verleihung an Kaiser einstimmig beschlossen. Humorvoll hielt das Auggener Trachtenpärchen Amy Golay und Felix Ager die Laudatio auf Alemannisch. „E Mann mit sehr viel MUT und Wisse het sich für Augge fascht verrisse“, lobten sie Kaisers unermüdlichen Einsatz. Auggens Bürgermeister Fritz Deutschmann überreichte Kaiser das – bekanntlich einen halben Liter fassende – Auggener Viertele samt zugehöriger Urkunde sowie einen Blumenstrauß an Kaisers Frau Karin. Er stehe oben auf der Bühne für die jungen Auggener, betonte Kaiser in seinen Dankesworten. Diese müssten die Beeinträchtigungen durch die Bahntrasse länger aushalten als er. „Das Auggener Viertele ist nicht für mich allein“, sagte der Geehrte und erinnerte an die vielen Mitstreiter, die sich für die Tieflage einsetzten. Darunter seien auch der Auggener Gemeinderat und Kirchengemeinderat sowie die Mitglieder des Bürgerbündnisses Bahn Markgräflerland (bbM) Man sei bei der Bahnplanung in einem kritischen Stadium, sagte er mit Blick auf die geplanten meterhohen Lärmschutzwände, welche die Landschaft zerschneiden. „So wie es jetzt geplant ist, darf es für die Region nicht sein“, sagte Kaiser. Kritik übte er an der mangelnden Dialogbereitschaft von Landesverkehrsminister Winfried Hermann und Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Thema Bahnausbau und der Auslegung der Strecke auf 250 Kilometer pro Stunde. „Wir haben durch ein Gutachten festgestellt, dass die Züge auf der Rheintalbahn gar nicht mit 250 Stundenkilometer fahren können“, sagte Kaiser. Somit wären auch finanzielle Mittel für die Tieflage frei.