Auggen Country und Blues-Rock im Sternen

Die Outlaw-Country-Band „Jack Sixpack and The Bang Gang“ und die Blues-Rock- Band „Skinny Phil & the Fat Chicks“ spielen am Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr in der Raumstation Sternen in Auggen.

„Jack Sixpack and The Bang Gang“ ist eine Outlaw- Country-Band aus Weil am Rhein. Im Jahr 2008 gegründet, hatte die Band bis heute viele Auftritte, darunter auch im TV wie in der Sendung „Kaffee oder Tee“ im SWR-Fernsehen oder beim Country Music Award in Pullman City, wo die Band den dritten Platz belegten. Das Genre Outlaw Country ist vorallem durch seine rebellischen Texte bekannt, was unter anderem Johnny Cash schon gezeigt hat.