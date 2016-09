Das Auggener Winzerfest gilt als ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Region. Mit einem gewohnt prall gefüllten Programm wartet auch die 61. Auflage auf, die vom 15. bis 19. September stattfindet. Zu den Glanzlichtern gehört der Festumzug am Sonntag, der jährlich tausende Besucher in das Winzerdorf lockt. Von Claudia Bötsch Auggen. Seit 2009 findet der fünftägige Festmarathon unter der Regie des Winzerkellers Auggener Schäf statt, davor war es die Gemeinde. Für die Organisation des Fes­tes zeichnet Albert Gamb verantwortlich, der gemeinsam mit Thomas Basler, Geschäftsführer des Winzerkellers, das umfangreiche Programm der Presse vorstellte. 300 Helfer aus Vereinen sind im Einsatz Das Fest bedeutet jedes Jahr einen Kraftakt. Neben den Mitarbeitern von Winzerkeller und Gemeinde sind rund 300 Helfer aus den örtlichen Vereinen bei der fünftägigen Veranstaltung im Einsatz. Für die Vereine bedeutet das Fest allerdings auch eine Aufbesserung ihrer Kassen; denn für ihren Einsatz werden sie vom Winzerkeller entlohnt. Den Auftakt bildet traditionell die Weinprobe am Donnerstag, 15. September, 19.30 Uhr (Eintritt: 15 Euro). Vorgestellt wird der Jahrgang 2015, ausgesuchte Tro­pfen aus Auggener und Laufener Lagen. Kellermeister Andreas Philipp wird „hochprämierte Weine“ kredenzen, wie Basler ankündigte. Die Moderation und die Vorstellung der Weine übernehmen Jungwinzer aus Auggen und der „Generation Pinot“. Beim Auggener Wein-Forum am Freitag, 16. September, 18.30 Uhr, steht die Rebsorte Chardonnay im Fokus. Es gibt Vorträge von Weinbauberater Egon Zuberer und Rebveredler Gundram Dreher. Vorgesehen ist auch eine Verkostung von Chardonnay-Weinen aus den Lagen Auggener Schäf und Laufener Altenberg. Bei der Veranstaltung werden die Teilnehmer unter anderem auch erfahren, dass die ersten Chardonnay-Reben schon in den 1960er Jahren nach Auggen kamen – allerdings wurden sie damals noch viele Jahre irrtümlich für Weißburgunder gehalten. Am Freitagabend startet der eigentliche Festbetrieb in und um das große Festzelt, das bis zu 1000 Besucher fasst. Ab 20 Uhr geht es rund im Festzelt mit der „Auggener Schäf Party Pur“ mit Winfried Stark und seinen „Original Steigerwäldern“. Zum fünften Mal steht zudem die Dirndl- und Lederhosen-Prämierung auf dem Programm. Umzug am Sonntag lockt Tausende nach Auggen Zum „Tag des Auggener Weines“ wird am Samstag, 17. September, ab 11 Uhr eingeladen. Der Winzerkeller nutzt die „Gelegenheit, unsere Türen zu öffnen und den Besuchern den Weg der Traube von der Anlieferung über den Ausbau bis hin zum Verkauf aufzuzeigen“, so Basler. Kellerführungen mit Weinprobe werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag angeboten. Der Festsamstag ist voll gespickt: Neben dem offenen Winzerkeller mit Kellerführungen wird ein Bauermarkt mit Kleintier- und Brauchtumsschau geboten sowie eine Kunsthandwerkermarkt-Ausstellung. Zudem gibt es ein buntes Musik- und Unterhaltungsprogramm. Darüber hinaus wird um 14 Uhr eine geführte Weinwanderung auf dem Weinlehrpfad mit Weinprobe angeboten. Ein besonderes Schmankerl wird gegen 16.30 Uhr der Empfang der Kramer-Allesschaffer-Freunde aus Gutmadingen mit ihrer Oldie-Traktor-Parade vor dem Festzelt sein. Der Verein nimmt erstmals teil. Gaudi verspricht wiederum das vierte „Barrique-Rennen“ (18 Uhr). Ab 19.30 Uhr ist „Musik, Stimmung, Show und Wein mit dem Auggener Musikverein“ im Festzelt angesagt – die Veranstaltung ist ein Besuchermagnet. Im Mittelpunkt des Festsonntags, 18. September, steht der Trachten- und Brauchtumsumzug (14 Uhr). Eröffnet wird der Tag mit einem Gottesdienst im Festzelt (10.15 Uhr). Im Anschluss findet die Verleihung des „Auggener Vierteles“ statt. Darüber hinaus spielen an dem Tag verschiedene Musikkapellen. Zum Ausklang steht am Montag, 19. September, von 9 bis 18 Uhr der „Augge-Märt“ auf dem Programm, der traditionelle Jahr- und Krämermarkt im Ortskern. Ab 11.30 Uhr ist zudem Winzer- und Handwerkertreff beim Winzerkeller mit Bewirtung und Mittagessen.