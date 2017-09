Auggen Hoffest mit viel Musik

Nachrichten-Ticker

22:48 Trump telefoniert mit Merkel nach Wahlsieg

Washington - Nach dem Wahlsieg von Angela Merkel bei der Bundestagswahl hat US-Präsident Donald Trump mit der Bundeskanzlerin telefoniert. Das sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders in Washington. Die Gründe für die lange Frist nach dem Ergebnis vom Sonntag sind unklar. Andere Staats- und Regierungschefs gratulierten der Kanzlerin bereits zu Beginn der Woche. Das Weiße Haus hatte am Montag erklärt, man arbeite an der Logistik für ein Telefonat.

22:43 Wallstreet: Dow legt zu

New York - Am US-Aktienmarkt haben die Standardwerte etwas zugelegt. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 0,18 Prozent auf 22 381,20 Punkten aus dem Handel. Der Euro-Kurs legte nach seinen jüngsten Verlusten wieder merklich zu und kostete im US-Handel zuletzt 1,1783 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1778 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8490 Euro.

21:56 Rihanna an Trump: "Lassen Sie die Menschen nicht so sterben"

Washington - Popstar Rihanna hat US-Präsident Donald Trump auf die katastrophale Situation in Puerto Rico nach Hurrikan "Maria" hingewiesen. "Lieber Donald Trump, ich weiß, Sie haben das wahrscheinlich schon gesehen, aber ich möchte einfach sicher sein! Lassen Sie die Menschen nicht so sterben", schrieb die 29-Jährige auf Twitter zu einer Titelseite der "Daily News". Darauf ist zu lesen: "Puerto Rico braucht mehr Hilfe, Mr. President!" Das US-Außengebiet Puerto Rico ist nach Texas und Florida das dritte große Katastrophengebiet der USA in der Hurrikansaison.

21:54 Paris: Mutter von mutmaßlichem Dschihadisten verurteilt

Paris - Die Mutter eines mutmaßlichen Dschihadisten ist von einem französischen Gericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, weil sie dem Sohn Flugscheine gekauft und Geld geschickt hat. Die 43 Jahre alte Frau habe Terrorismus finanziert, urteilte ein Pariser Strafgericht, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Frau wolle in Berufung gehen. Der Sohn soll in Syrien ums Leben gekommen sein, Sicherheit gebe es darüber aber nicht. Die Frau half ihm demnach, Frankreich zu verlassen, obwohl er als radikalisierter Straftäter nicht dazu berechtigt war.

21:06 Auch in der Europa League Pleiten für deutsche Clubs

Östersund - Diese Woche ist für die deutschen Mannschaften auf der internationalen Fußball-Bühne dramatisch schlecht verlaufen. In der Champions League verloren Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Und auch in der Europa League gab es bislang nur Niederlagen aus deutscher Sicht: Hertha BSC verlor am Abend beim schwedischen Erstligisten Östersunds FK überraschend mit 0:1. Der 1. FC Köln unterlag zu Hause gegen Roter Stern Belgrad ebenfalls 0:1. Begleitet wurde das Spiel von einem hohen Sicherheitsaufkommen, mehr als 2000 Polizisten waren bei der Risikopaqrtie im Einsatz.