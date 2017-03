Auggen. Zu einem Küchenbrand ist es am Freitag gegen 20 Uhr in einem Wohnhaus in Auggen gekommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, ist das Feuer mit starkem Rauch nach erster Einschätzung im Bereich eines Herds entstanden, auf dem Textilien in Brand geraten waren. Durch das Signal des Rauchmelders wurde ein zwölfjähriger Junge, der sich mit einem Freund in der Wohnung befand, auf den Brand aufmerksam. Die Jungs verständigten sofort die Feuerwehr über den Notruf 112, die mit den freiwilligen Feuerwehren Auggen und Müllheim zur Brandbekäm­pfung ausrückte. Eine 50-jährige Bewohnerin erlitt beim Versuch, den Brand zu löschen, eine leichte Rauchgasvergiftung. Auch ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Wohnung war nach dem Brand temporär nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Müllheim geführt.