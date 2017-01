Auggen (anl). Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Gewerbevereins Auggen stand der Gewerberundweg im März. Besprochen wurde das Rahmenprogramm der Leistungsschau. Diese findet am Samstag, 11. März, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. März, von 12 bis 17 Uhr in Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag statt.

In bewährter Weise wird am Sonntag auch der Oldtimer-Bus seine Runden durch das Winzerdorf drehen. Darüber hinaus soll an beiden Tagen ein Flohmarkt auf dem Parkplatz bei der Firma Pearl als „Frequenzbringer“ für zusätzliche Besucher sorgen. Veranstaltet wird der Flohmarkt von der Firma SüMa Maier aus Rheinfelden. Außerdem findet am Sonntag auch der Kinderkleidermarkt des Auggener Kindergartens in der Sonnberghalle statt.

Zudem ist ein Gewinnspiel geplant. Die Besucher können auf einem Coupon Stempel der teilnehmenden Betriebe sammeln und anschließend in eine Lostrommel werfen. Zu gewinnen gibt es Gutscheine, ein Fässchen Wein oder Apfelsaft, einen Fußball mit den Unterschriften der Spieler des Verbandsligisten FC Auggen sowie weitere von den Betrieben gestiftete Sachpreise.

Einig waren sich die Versammlungsteilnehmer, dass das Konzept des Gewerberundwegs als Leistungsschau des Auggener Gewerbes nach zehn Jahren einer grundlegenden Erneuerung bedarf. Der Vorsitzende Martin Möller zeigte sich angesichts der rückläufigen Teilnehmerzahlen sichtlich frustriert. Zudem waren zur Mitgliederversammlung nur elf der rund 50 Mitgliedsbetriebe gekommen.

Schriftführerin Andrea Wehrle berichtete, dass man in den vergangenen beiden Jahren stets Probleme hatte, die Mindestzahl von zwölf teilnehmenden Firmen zu erreichen. Diese sei, sagte Wehrle, Voraussetzung für die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags durch den Gemeindeverwaltungsverband Müllheim-Badenweiler. Wehrle bat darum, dass sich die Mitgliedsbetriebe bis zum 31. Januar bei ihr für den Gewerberundweg anmelden.

Festgelegt wurde der Donnerstag, 16. März, als Termin für die Jahreshauptversammlung, in der Bilanz über den Gewerberundweg gezogen werden soll und man sich Gedanken über die künftige Ausgestaltung der Leistungsschau machen will. Ideen gibt es bereits, etwa die Verbindung mit einem Bauernmarkt der örtlichen Landwirte. Auch soll das Handwerk wieder stärker in den Fokus gerückt werden.

Auch eine zentrale Leistungsschau in der Sonnberghalle – wie früher in der alten Winzerhalle – ist nicht ausgeschlossen.