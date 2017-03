Auggen Tausende strömten nach Auggen

Auggen (anl). Zufrieden mit dem Gewerberundweg am vergangenen Wochenende zeigten sich bei der Mitgliederversammlung des Auggener Gewerbevereins der Vorstand und die anwesenden Mitglieder. „Es war viel los, wir hatten tolles Wetter, und die Bundesstraße war bis Müllheim zu“, berichtete der Vorsitzende Martin Möller. Der erstmals durchgeführte Flohmarkt hat sich als Publikumsmagnet erwiesen. Er habe nur positive Rückmeldungen erhalten, sagte Möller und verwies dabei unter anderem auf den Kindergarten, der bei seinem Kinderkleidermarkt in der Sonnberghalle so viel Kuchen wie noch nie verkauft habe.

Auch Bürgermeister Fritz Deutschmann gratulierte dem Verein zur gelungenen Veranstaltung und verwies auf verschiedene Synergieeffekte, wie beispielsweise den gleichzeitigen Kinderkleidermarkt. „Es waren tausende Besucher in Auggen, und es freut mich, dass so viele Menschen hier waren“, betonte der Rathauschef. Er bedankte sich beim Gewerbeverein für dessen Engagement, wie beispielsweise auch beim Weihnachtsmarkt, für den der Verein alljährlich bei der Eröffnung Grättimänner für die Kinder sponsert.

„Was mich freut, sind die Arbeits- und Ausbildungsplätze, die sie als Unternehmer schaffen“, wandte sich der Bürgermeister an die Mitglieder und hob hervor, dass das Gewerbegebiet an der Bundesstraße „wächst und gedeiht“.

Verärgert zeigten sich der Vorsitzende Martin Möller und Schriftführerin Andrea Wehrle über die schleppende Anmeldung der Mitgliedsbetriebe im Vorfeld des Gewerberundwegs. Zwar haben sich mit 22 Teilnehmern wieder mehr Betriebe an der Leistungsschau beteiligt als in den Vorjahren, beim Anmeldeschluss sei aber gerade einmal die Mindestzahl von zwölf Betrieben erreicht worden, die für die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags erforderlich sind.

Bürgermeister Deutschmann brachte aus seiner Sicht die Ursache hierfür auf den Punkt: „Wir haben prosperierende Betriebe in Auggen, in unterschiedlichen Facetten. Die vollen Auftragsbücher machten es schwierig, hier die Kräfte für die Gewerbeschau zu bündeln.“

Unter dem Punkt „Sonstiges“ wurde die Zukunft der Leistungsschau beraten. Einig waren sich die Mitglieder, auch künftig jährlich eine Gewerbeschau mit verkaufsoffenem Sonntag anzubieten – auch, um den Nachbargemeinden Schliengen, Neuenburg und Müllheim in nichts nachstehen zu müssen. In einem Grundsatzbeschluss wurde festgelegt, die Leistungsschau immer am zweiten oder dritten Märzwochenende zweitägig samstags und sonntags durchzuführen.