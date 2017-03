Auggen Teddy-Boy und Rock’n’Rollim Sternen

Die deutsche Teddy-Boy-Band „Black Raven“ spielt am Samstag, 18. März, in Auggen in der „Raumstation Sternen“. Im Vorprogramm spielt die Rock’n’Roll-Band „Bierkeller Bop“. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass bereits ab 20 Uhr.

„Black Raven“ ist eine Band aus Düsseldorf. Ihre Musik wird dem Rock’n’Roll zugeordnet, genauer dem Rockabilly oder Teddy-Boy-Rock’n’Roll. Der Name der Band leitet sich von der gleichnamigen, in den 1970er Jahren bestehenden Rock’n’Roll-Bar in London, England ab. Gegründet wurde Black Raven im Jahre 1992 von Julian Wiethoff (Gesang, Gitarre), Zlatko Tudja (Gesang, Gitarre), Andy Tudja (Schlagzeug) und Torsten Leyhausen (Bass).