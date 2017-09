Auggen Teich wird stillgelegt

Nachrichten-Ticker

22:41 Schulz: Mit mir gibt es Neustart in Pflege

Lübeck - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verspricht für den Fall eines Wahlsiegs seiner Partei einen Kurswechsel in der Pflegepolitik. "Mit mir als Bundeskanzler wird es einen Neustart in der Pflege geben", sagte Schulz in der ARD-Sendung "Wahlarena". Dies würde er in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung auf den Weg bringen, sicherte der SPD-Chef zu. Schulz beklagte: "In der Altenpflege wird die Würde des Menschen mit Füßen getreten in vielen Fällen." Alte Menschen müssten zum Teil in ihren Exkrementen liegen. "Was für ein Skandal." Das Problem liege in strukturellen Mängeln.

22:41 Ryanair nach Flugstreichungen in der Kritik - EU mahnt

Brüssel - Der Billigflieger Ryanair ist wegen seiner Flugstreichungen heftig in die Kritik geraten. Die EU-Kommission mahnte die Iren, die europäischen Verbraucherrechte der Passagiere zu achten. Diese hätten bei der Absage eines Flugs eine Reihe von Ansprüchen, betonte ein Kommissionssprecher in Brüssel. Ryanair bekräftigte, vom 21. September bis Ende Oktober täglich bis zu 50 ihrer mehr als 2500 Flüge abzusagen. Dies wären insgesamt rund 2000 Verbindungen. Begründung: Man wolle die Pünktlichkeit verbessern und müsse zudem Urlaubsansprüche der Crews berücksichtigen.

21:49 Guterres will gegen sexuelle Ausbeutung bei UN vorgehen

New York - UN-Generalsekretär António Guterres will entschlossen gegen sexuelle Ausbeutung und Misshandlung durch Mitarbeiter der Vereinten Nationen vorgehen. Entsprechend äußerte er sich in New York bei einem eigens einberufenen Treffen. Die Vereinten Nationen waren in der Vergangenheit immer wieder mit Vorwürfen der sexuellen Ausbeutung und Misshandlung konfrontiert worden, verübt vielfach durch Mitglieder der Blauhelmtruppen.

21:46 Polizei nimmt mutmaßlichen IS-Anhänger in Bremen fest

Bremen - Die Polizei hat in Bremen einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der für die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft haben soll. Es gebe ein Ermittlungsverfahren gegen einen russischen Staatsangehörigen tschetschenischer Herkunft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg. Der Mann soll während eines Aufenthalts im Bürgerkriegsland Syrien "den kämpfenden Gruppen" des IS angehört haben. Bundesweit werden rund 700 Personen als islamistische Gefährder eingestuft.

20:56 Schulz: Union ist bei Mietpolitik auf falschem Kurs

Lübeck - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat der Union und CDU-Chefin Angela Merkel Blockade und einen völlig falschen Kurs in der Mietpolitik vorgeworfen. Steigende Mieten seien "eines der virulentesten Probleme" in Deutschland, sagte Schulz in der ARD-Sendung "Wahlarena" in Lübeck. Er räumte ein, die von der SPD konzipierte Mietpreisbremse habe nicht funktioniert. Seine Partei habe hier nachbessern und die Mietpreisbremse verschärfen wollen, die Union habe das jedoch verhindert. Kanzlerin Angela Merkel lehnt eine neue Mietpreisbremse ab. Statt neuer Reglementierungen müsse die Politik die Baubedingungen verbessern, sagte sie in Passau.