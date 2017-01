Von Alexander Anlicker

Eine Premiere gab es beim Neujahrsempfang der Gemeinde Auggen am Dreikönigstag in der Sonnberghalle. Erstmals statteten die Sternsinger der Herz-Jesu-Gemeinde dem Neujahrsempfang einen Besuch ab.

Auggen. Nach dem musikalischen Auftakt mit Winfried Meier-Ehrat und Georg Zielinski von der Musikschule Markgräflerland, die die Besucher mit Klängen aus Mozarts Zauberflöte und einem Duo für zwei Flöten von Carl-Philipp Bach auf den Abend einstimmten, hieß das Auggener Trachtenpärchen Amy Golay und Felix Ager die Gäste mit geschliffenen alemannischen Versen willkommen.

Bürgermeister Fritz Deutschmann begrüßte unter den Gästen auch seinen Bürgermeisterkollegen aus Bad Bellingen und FDP-Bundestagskandidaten, Christoph Hoffmann, sowie Vertreter von Kirchengemeinde, Kindergarten, Schule und Deutsch-Französischer Brigade. Ebenso begrüßte er Vertreter von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz und dankte für deren Einsatz. Willkommen hieß er auch die Vertreter von Unternehmen, insbesondere aus der Weinwirtschaft. „Getränke, das können wir in Auggen“, betonte Deutschmann.

Der Rathauschef ließ in seiner Neujahrsansprache das vergangene Jahr Revue passieren. Dabei nutzte er auch die Gelegenheit, die neuen Mitarbeiter der Gemeinde vorzustellen. Neben dem Exkurs in die Weltgeschichte erinnerte der Bürgermeister auch an die Ereignisse in Auggen. Nach einer schwierigen Vegetationsperiode für die Winzer brachte der anhaltend sonnige Herbst gesunde Trauben mit exquisiten Qualitäten, kommentierte er den wichtigsten Auggener Exportschlager, und freute sich, dass die Auggener Winzer wieder viele Medaillen und Preise abgeräumt hatten. Dass mit Matthias Krumm Badens bester Jungwinzer – mit der Traumnote 1,0 – aus Auggen kommt, ist natürlich auch eine Erwähnung beim Neujahrsempfang wert, ebenso die sportlichen Erfolge der Auggener Fußballer in der Verbandsliga und des Tischtennisvereins. Deutschmann erinnerte auch an die Feiern zum 40-jährigen Bestehen der Jumelage in der französischen Partnerstadt Châteauneuf-du-Pape.

Erfreut zeigte sich der Rathauschef über die demographische Entwicklung im Winzerdorf, wurde doch erstmals die Marke von 2700 Einwohnern geknackt. 34 Geburten standen 16 Todesfällen gegenüber – so die Bilanz des Auggener Standesamts für das vergangene Jahr. Deutschmann kündigte auch die Einrichtung einer weiteren Kinderkrippengruppe an.

Die Integration der Flüchtlinge werde auch 2017 ein wichtiges Thema sein, erklärte der Bürgermeister und dankte den Mitgliedern des Helferkreises für ihre Unterstützungen.

Als wichtigste kommunale Baumaßnahme 2017 nannte er den ersten Bauabschnitt im Gebiet Dobelmatten/Dietrich-Koger-Straße im Zuge der Umstellung der Entwässerung von Misch- auf Trennsystem. Als schwierig gestalte sich hingegen die Suche nach Wohnbaugrundstücken mangels Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer.