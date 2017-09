Außenposten der Menschheit ISS-Besatzung geht vor erhöhter Sonnenaktivität in Deckung

09:20 Bundesweite Razzien gegen Scheinehen

09:18 Air Berlin streicht Flüge aus "operativen Gründen"

09:04 Mutter und Kind in Detmold tot aufgefunden

Detmold - Eine 24 Jahre alte Mutter und ihr sechsjähriges Kind sind in Detmold tot in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Sie sind vermutlich Opfer eines Tötungsdeliktes. Informationen zu den Todesumständen teilte die Polizei zunächst nicht mit. Als potenziell tatverdächtig gilt nach Angaben der Ermittler ein Hausbewohner. Nach dem 53-Jährigen wird mit Hochdruck gefahndet. In welchem Verhältnis der Gesuchte zu den beiden Opfern gestanden haben könnte, wurde zunächst ebenfalls nicht bekanntgeben.

08:37 Abgeschwächter Wirbelsturm "Irma" zieht weiter

Miami - In Florida haben nach dem Hurrikan "Irma" die ersten Aufräumarbeiten begonnen. Das Ausmaß der Schäden wird dort nach und nach sichtbar. In der Nacht bewegte sich "Irma" nach Nordwesten in Richtung der US-Bundesstaaten Alabama und Tennessee. Bis zum Abend könnte sich das Tief den Prognosen zufolge auflösen. Schätzungen zufolge kamen in der gesamten Region bisher rund 45 Menschen ums Leben. Der Sturm riss in vielen Teilen Floridas Hausdächer herab und kappte Leitungen. Millionen Haushalte waren ohne Strom.