Außenseiter Martin 24 Jahre nach Ullrich: WM zurück in Norwegen

Nachrichten-Ticker

07:36 Deutscher Botschafter wegen Kurden-Fest in Köln einbestellt

Istanbul - Ein Kurdenfestival in Köln sorgt für neue Unstimmigkeiten zwischen Ankara und Berlin. Das türkische Außenministerium hat den deutschen Botschafter einbestellt. Man verurteile nachdrücklich, dass es geduldet worden sei, dass auf der von Sympathisanten der verbotenen PKK organisierten Veranstaltung Terrorpropaganda betrieben worden sei, heißt es in einer Mitteilung. Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich bislang nicht. Beim Festival war die Freilassung von PKK-Führer Abdullah Öcalan gefordert worden. Die Arbeiterpartei ist auch in Deutschland verboten.

07:28 Hamas ist bereit Gaza-Herrschaft aufzugeben

Gaza - Die Hamas hat zehn Jahre nach der gewaltsamen Übernahme der Kontrolle im Gazastreifen ihre Bereitschaft zum Einlenken bekundet. Sie sei bereit, die Kontrolle der Küstenenklave an die Regierung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zu übergeben, teilte die radikal-islamische Palästinenserorganisation am frühen Morgen mit. Man sei außerdem zu Versöhnungsgesprächen mit der rivalisierenden Fatah unter ägyptischer Vermittlung bereit. Die Hamas ist demnach auch bereit, allgemeine Wahlen zu akzeptieren.

06:48 Mann erschießt zwei Pub-Besucher

Traunreut - In Oberbayern hat ein Mann in einem Pub zwei Männer erschossen. Zwei Frauen wurden schwer verletzt. Der Angreifer hatte die Kneipe in Traunreut gegen 22.30 Uhr mit einem Gewehr betreten und geschossen. Er ist auf der Flucht. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Der Zustand der Schwerverletzten ist stabil, die beiden Frauen schweben nicht in Lebensgefahr.

06:32 Parteitage von Grünen und FDP eine Woche vor der Wahl

Berlin - Heute in einer Woche wird ein neuer Bundestag gewählt. Grüne und FDP treffen sich aus diesem Grund heute jeweils zu Sonderparteitagen in Berlin. Beide Parteien konkurrieren bei der Wahl um Platz drei hinter Union und SPD. Die FDP hat gute Chancen, wieder in den Bundestag einzuziehen. 2013 waren die Liberalen an der 5-Prozent-Hürde gescheitert, im Moment liegen ihre Umfragewerte zwischen 9 und 10 Prozent. Die Grünen stagnieren bei etwa 8 Prozent. Auf Platz drei hoffen auch AfD und Linkspartei.

04:48 Zwei Promille - 59-Jährige fährt Schlangenlinien

Reichenbach - Die Polizei hat am Abend bei Reichenbach in Sachsen eine 59-Jährige mit über zwei Promille auf der Autobahn gestoppt. Die Frau war zwei hinter ihr fahrenden Polizisten auf dem Weg zur Arbeit durch ihren Fahrstil aufgefallen. Laut der Zwickauer Polizei fuhr die Frau auf der A72 Schlangenlinien. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Promillewert von 2,16. Die Polizei ordnete einen Bluttest an und stellte den Führerschein sicher.