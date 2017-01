15:47 Kabinett: Zypries führt Wirtschaftsressort

Berlin - Die frühere Bundesjustizministern Brigitte Zypries ist acht Monate vor der Bundestagswahl an die Spitze des Wirtschaftsressorts gewechselt. Die 63 Jahre alte SPD-Politikerin übernahm das Amt von Sigmar Gabriel, der Frank-Walter Steinmeier als Außenminister abgelöst hat. Damit wird das Bundeswirtschaftsministerium erstmals von einer Frau geführt. Zypries war dort bereits parlamentarische Staatssekretärin. Sie bleibt nach eigenen Angaben Koordinatorin für Luft-und Raumfahrt.

15:28 Nadal erreicht Australien-Finale gegen Federer

Melbourne - Rafael Nadal hat bei den Australian Open das Finale der Tennis-Superstars gegen Roger Federer erreicht. Der Melbourne-Sieger von 2009 bezwang den Bulgaren Grigor Dimitrow im Halbfinale 6:3, 5:7, 7:6, 6:7 und 6:4. Für Nadal ist es das vierte Endspiel beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, der 30-Jährige greift am Sonntag nach seinem 15. Grand-Slam-Titel.

15:27 Rodel-Doppelsitzer verteidigen WM-Titel im Sprint

Innsbruck - Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt haben ihren Titel als Rodel-Weltmeister im Sprint erfolgreich verteidigt. Nach zuvor nur zwei Siegen aus neun Weltcup-Rennen in diesem Jahr gewannen die Bayern in Innsbruck/Igls und schlugen damit auch ihre Dauerrivalen Toni Eggert/Sascha Benecken, die nur Rang drei belegten. Silber ging an die Lokalmatadoren Peter Penz und Georg Fischler.