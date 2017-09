Automobilclub auf Erfolgskurs ADAC knackt Marke von 20 Millionen Mitgliedern

09:42 US-Schauspieler Richard Anderson mit 91 Jahren gestorben

Los Angeles - Der aus TV-Serien wie "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" und "Perry Mason" bekannte US-Schauspieler Richard Anderson ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Los Angeles, wie ein Sprecher der "New York Times" bestätigte. In den 60er Jahren war Anderson in der letzten Staffel der Anwaltsserie "Perry Mason" zu sehen. Außerdem spielte er in Stanley Kubricks Antikriegsfilm "Wege zum Ruhm" und im Südstaaten-Drama "Der lange heiße Sommer" mit.