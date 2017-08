Automobilindustrie Deutsche Hersteller bei Patenten zum autonomen Fahren vorn

11:24 Macron büßt dramatisch an Beliebtheit ein

10:59 Nach Eurosport-Panne zehn Euro Entschädigung

München - Nach der Technik-Panne beim Bundesligaspiel Köln gegen den HSV hat Eurosport seinen verärgerten Kunden eine Entschädigung von zehn Euro zugesagt. "Eurosport sagt noch einmal "Sorry" für die technischen Probleme", teilte der Münchner Sender mit. Am Freitag hatten viele Fußballfans bei der Übertragung des Spiels zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV Probleme mit dem Eurosportplayer. Es war das erste Spiel, das ausschließlich mit dem kostenpflichtigen Internetstream zu empfangen war. Fans müssen für die Live-Übertragung von 45 Spielen 29,99 Euro bezahlen.

10:20 Schulz will mit Thema Bildung punkten

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will sich für einheitliche Bildungsstandards in den Bundesländern einsetzen. Er wolle sich dafür stark machen, dass Lehrpläne, Lernanforderungen und Leistungsmaßstäbe bundesweit vereinheitlicht würden, berichtet die "Bild am Sonntag". Dazu will er morgen in Berlin ein bildungspolitisches Eckpunkte-Papier vorstellen. Allerdings ist Bildung Ländersache: Ohne deren Einverständnis kann Schulz also nichts bewirken. Zudem arbeiten die Länder schon seit Jahren daran, Schulabschlüsse vergleichbarer zu machen.