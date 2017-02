Nachrichten-Ticker

00:06 Trumps erste Rede vor dem Kongress

Washington - US-Präsident Donald Trump hält in der Nacht seine erste Rede vor dem Kongress. Die Ansprache wird mit Spannung erwartet. Trump will die Rede zur besten Sendezeit in den USA nutzen, um seine Anhänger nach viel Kritik an den ersten Wochen seiner Amtszeit neu auf die Grundpfeiler seiner Politik einzuschwören. Er will klarmachen, dass er als Präsident angetreten ist, alle Versprechen aus dem Wahlkampf umzusetzen. Neben der Sicherheit sollen weitere Schwerpunkte die Themen Steuern und Arbeitsplätze, Handel, Einwanderung und Gesundheit sein.

23:45 Anti-Terror-Ermittler nehmen vier Frauen in Frankreich fest

Paris - Französische Anti-Terror-Ermittler haben vier junge Frauen festgenommen. Die Teenager würden verdächtigt, über soziale Netzwerke im Kontakt mit Personen gestanden zu haben, die in Terrornetzwerke verwickelt seien, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justiz- und Ermittlerkreise. Diskussionen im verschlüsselten Kurzmitteilungsdienst Telegram ließen vermuten, dass sie möglicherweise eine Gewalttat erwogen hätten.

22:49 EU-Parlament: Le Pen droht Verlust der Immunität

Brüssel - Der französischen Präsidentschaftskandidatin und Europaabgeordneten Marine Le Pen droht der Verlust der parlamentarischen Immunität. Der Rechtsausschuss des Europaparlaments sprach sich am Abend dafür aus, der französischen Justiz eine Strafverfolgung der Rechtspopulistin zu ermöglichen. Über die Empfehlung soll nun am Donnerstag in der Vollversammlung abgestimmt werden. Hintergrund sind Ermittlungen gegen Le Pen wegen der Veröffentlichung brutaler Fotos von Opfern der Terrormiliz Islamischer Staat über den Kurznachrichtendienst Twitter.

22:45 Wall Street: Im Minus vor Trump-Rede

New York - Vor der Rede des US-Präsidenten Donald Trump haben die Anleger das Risiko gescheut. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,12 Prozent tiefer auf 20 812 Punkten und beendete damit seine zwölftägige Serie mit Schlussrekorden. Der Kurs des Euro rutschte im New Yorker Geschäft wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0577 Dollar gehandelt.

21:57 Gegenwind für Trumps Haushaltspläne auch aus eigenen Reihen

Washington - Der innerparteiliche Gegenwind für Donald Trumps Haushaltspläne wird schärfer, noch ehe wesentliche Eckdaten öffentlich bekannt sind. Die republikanischen Senatoren Lindsey Graham und John McCain kündigten Widerstand an. Das Weiße Haus hatte angekündigt, der US-Präsident wolle den Verteidigungshaushalt um 54 Milliarden Dollar erhöhen und das Geld in anderen Fachetats einsparen, unter anderem im Umweltschutz- und im Außenministerium. Medien berichteten von Kürzungspläne für das Außenministerium und die Entwicklungshilfe in Höhe von 37 Prozent.