Bad Bellingen 40 Jahre gegen Schmuggler und Schwarzarbeiter

Bad Bellingen-Rheinweiler. Sein 40-jähriges Jubiläum im Zolldienst konnte Zollamtsinspektor Dietmar Bächlin aus Rheinweiler feiern. Der Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Volker Künzle, sprach ihm hierzu seinen Dank aus und überreichte ihm die entsprechende Urkunde.

Dietmar Bächlin wurde 1959 in Rheinweiler geboren, ging dort sowie in Weil am Rhein und Lörrach zur Schule und lebt mit seiner Familie auch heute noch am Ort. Gleich im Anschluss an die Mittlere Reife trat Dietmar Bächlin 1977 beim Hauptzollamt Lörrach in die Laufbahn des mittleren Dienstes der Bundeszollverwaltung ein. Nach der Ausbildung kon­trollierte der Beamte den Reiseverkehr an den Grenzübergängen oder im Streifendienst die Grüne Grenze, bis er 1991 in die Sprechfunkzentrale wechselte, über die der Funkkontakt mit den Kontrollbeamten geregelt wird. Diesen Bereich leitete er schließlich auch 15 Jahre lang als Vorgesetzter.

2008 wechselte Bächlin in einen völlig anderen Aufgabenbereich der Zollverwaltung und ist seitdem in der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung am Standort Freiburg eingesetzt.

Im Dienst hat sich Dietmar Bächlin viele Jahre im örtlichen Personalrat engagiert und war 1997 und 1998 beim bis 2003 bestehenden Bundesdisziplinargericht ehrenamtlicher Richter einer Kammer, wie es abschließend in der Pressemitteilung des Hauptzollamts Lörrach heißt.

In der Umgebung dürfte Dietmar Bächlin durch seine Auftritte in der Theatergruppe „Kulissebürzler“ aus Schliengen bekannt sein, bei denen sich der Beamte immer von einer ganz anderen Seite zeigt.