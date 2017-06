Bad Bellingen Auf der Woge des Erfolgs

Von Gottfried Driesch

Die abgelaufene Saison sei eines der bisher sportlich erfolgreichsten Vereinsjahre in der Geschichte des VfR Bad Bellingen gewesen. Bei der Generalversammlung am Donnerstagabend konnte der Vorsitzende Rudolf Büchle zufrieden auf die Erfolge zurückblicken.

Bad Bellingen. Die erste Mannschaft des VfR hatte 2016 in der Relegation gegen den SV Laufenburg II den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. In der gerade zu Ende gehenden Spielsaison belegte die „Erste“ als bester Aufsteiger den siebten Platz.

Rückblick

Die zweite Mannschaft belegte in der Kreisliga C, Staffel I, den dritten Tabellenplatz. Die B-Jugend sicherte sich in der Kreisliga 1 mit großem Abstand den ersten Platz.

Die Zusammenarbeit mit dem neuen Pächter der Vereinsgaststätte, Antonio Viola, verlaufe sehr gut und man hoffe auf eine langfristige Verbindung, hieß es bei der Versammlung.

Jugendarbeit

Bei der Jugendarbeit baue man auf die Kooperation mit anderen Vereinen, etwa in Bamlach und Schliengen. Alleine könne man keine eigenen Jugendmannschaften aufstellen.

Finanzen

Rechner Jürgen Escher legte ein umfangreiches Zahlenwerk vor. Fazit war eine Unterdeckung im niedrigen vierstelligen Bereich. Durch den Einbau eines Kunstrasenplatzes 2013 hat der Verein größere Schulden. Der 2013 beantragte Zuschuss für den neuen Platz sei vom Badischen Sportbund kürzlich bewilligt worden. Auszahlung sei in drei Teilbeträgen von 2018 bis 2020.

Wahlen

Turnusgemäß musste ein Teil des Vorstands neu gewählt werden. Die Amtsinhaber Stephan Hosslin (zweiter Vorsitzender / Sportlicher Leiter), Martin Hugenschmidt (dritter Vorsitzender / Instandhaltung/Organisation), Oliver Blessing (Schriftführer) und Bärbel Muser-Geugelin (Beisitzerin) wurden einstimmig für zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Ehrungen

Mit Urkunden für langjährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Für 60 Jahre Manfred Dehmer, Helmut Fräulin, Gerhard Fredrich, Franz Höferlin, Siegfried Schlecht und Rolf Westermann; für 50 Jahre Klaus Amann und Egbert Hössle; für 40 Jahre Stefan Escher und Rudi Heitz; für 30 Jahre Martin Dickau, Willi Klank und Brigitte Westermann. Fast alle Geehrten waren zur Generalversammlung nicht erschienen.

Ausblick

Zur Verbesserung der Vereinsfinanzen soll das Sponsoring deutlich verbessert werden. Mit einem neuen Flyer will der Vorstand an mögliche neue Sponsoren herantreten. In der kommenden Zeit stehen etliche Reparaturen an. Die Markise vor dem Vereinsheim bedarf einer Überholung. Ein neuer Boiler muss her, und eine Sponsorenwand soll installiert werden. Etliche Malerarbeiten sind fällig und neue Trainingsbälle müssen gekauft werden.

Sportlich erhofft sich der Verein weiterhin gute Erfolge. Dafür wurde die erste Mannschaft an vier Positionen verstärkt.