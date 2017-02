Nachrichten-Ticker

13:57 Autofahrer stoppt führerlosen Wagen mit waghalsigem Manöver

Garching - Filmreife Szene auf der Autobahn: Mit einem waghalsigen Manöver hat ein Mann bei München einen außer Kontrolle geratenen Wagen gestoppt. Der Mann hatte auf der A 9 bemerkt, dass ein vor ihm fahrender Wagen in Schlangenlinien unterwegs war. Beim Überholen sah er, dass der Fahrer offensichtlich aus gesundheitlichen Gründen sein Auto nicht mehr unter Kontrolle hatte. Der Mann setzte kurzerhand sein Elektroauto vor den Wagen und ließ diesen auffahren. Dann verringerte er die Geschwindigkeit, schließlich kamen beide Autos zum Stehen. Der Unglücksfahrer hatte eine schwere Erkrankung.

13:52 Studie: Ende des Mietanstiegs in größten Städten naht

Berlin - In den größten deutschen Städten ist nach einer Branchenstudie ein Ende des jahrelangen Mietanstiegs in Sicht. Gerade in Berlin und München sei bald nicht mehr mit steigenden Mieten in Neuverträgen zu rechnen, möglicherweise auch in Hamburg, heißt es in der Untersuchung des Zentralen Immobilienausschusses, die der Verband der Bundesregierung übergab. Bestandsmieten steigen demnach langsam weiter. Dagegen ging der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen zuletzt davon aus, dass sich der Wohnungsengpass in den Ballungsräumen verschärft.

12:43 PSA Peugeot Citroën erwägt laut Bericht Übernahme von Opel

Paris - Der französische Autobauer PSA Peugeot Citroën erwägt Medienberichten zufolge eine Übernahme der General-Motors-Tochter Opel. Die Nachrichtenagentur AFP zitierte einen Unternehmenssprecher, PSA "erkunde die Möglichkeit, Opel zu übernehmen". Weder Opel noch PSA waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Opel und PSA arbeiten bereits bei der Entwicklung von Modellen zusammen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, PSA habe Interesse an der Übernahme der Europasparte des US-Autobauers General Motors.

12:41 Beschuldigter in Chemnitz soll Geld an IS übermittelt haben

Chemnitz - Nach dem Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz hat sich ein Sprengstoffverdacht nach Angaben der Bundesanwaltschaft nicht bestätigt. Nach Angaben der Behörde in Karlsruhe waren Anhaltspunkte, dass der Verdächtige Sprengstoff besitzen könnte, Anlass für die Durchsuchungen. Ein Spezialeinsatzkommando hatte mehrere Wohnungen durchsucht. Der Verdacht habe sich aber nicht bestätigt, Festnahmen habe es nicht gegeben. Es bestehe aber der Verdacht, dass der Beschuldigte Geld an die Terrormiliz IS übermittelt habe.