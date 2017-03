Bad Bellingen Beim TV Rheinweiler läuft’s

Bereits in 23. Auflage findet am 9. April der Rhein­auenlauf statt. Bei der Generalversammlung des TV Rheinweiler gab es einen Ausblick auf die Traditionsveranstaltung, für die noch helfende Hände gesucht werden.

Bad Bellingen-Rheinweiler (bä). Diana Lewetag, Vorsitzende des Turnvereins, freute sich über die gute Resonanz. Entgegen den vergangenen Jahren hatten zahlreiche Mitglieder des TV den Weg zur Versammlung in die Sonnenrainhalle in Rheinweiler gefunden.

Aus dem Kassenbericht der Jugend durch Lena Schlechtingen waren positive Zahlen zu entnehmen. Diese resultierten besonders aus dem Kuchenverkauf vor dem Rewe-Markt in Bad Bellingen. Tätigkeitsbericht In Vertretung der Schriftführerin Petra Schülke, die an diesem Tag mit ihrer Teilnahme am Marathonlauf in Barcelona die Fahnen für den Verein hochhielt, ließ Sigrid Hugenschmidt einige Aktionen Revue passieren. Ein besonderer Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war wieder der Rheinauenlauf. Die Veranstaltung sei nicht mehr aus dem Vereinskalender wegzudenken, meinte Hugenschmidt, die auf den nächsten Rheinauenlauf am 9. April hinwies. Ein Erfolg sei ebenso wieder die Kinderfasnacht am Rosenmontag in Zusammenarbeit mit den „Bogdemollis“ gewesen. Kooperation mit Schule Bewährt habe sich die Kooperation mit der Grundschule. Mit der Aufnahme zahlreicher Flüchtlingskinder sei dies zu einer großen Herausforderung geworden, die aber sehr gut gemeistert werde. „Viele können davon profitieren“, betonte Hugenschmidt. Sportangebot erweitern Das Sportangebot des Vereins sei bereits sehr groß, „aber es gibt noch Luft nach oben“. Es stehe nichts im Weg, das Angebot noch zu erweitern. Kassenbericht Mit positiven Zahlen konnte Kassiererin Barbara Schlechtingen aufwarten. Der Verein stehe auf gesunden Beinen und brauche sich für die Zukunft keine Sorgen machen. Wahlen Bei den Neuwahlen hatte Bürgermeister-Vertreterin Monika Morath eine leichte Aufgabe: Der gesamte Vorstand hatte sich im Vorfeld bereit erklärt, dem Verein ein weiteres Jahr zu Verfügung zu stehen. Dies sind Vorsitzende Diana Lewetag, zweite Vorsitzende Sigrid Hugenschmidt, Kassiererin Barbara Schlechtingen, Schriftführerin Petra Schülke, Beisitzerin Bärbel Schöchle und Beisitzerin Coronargruppe Viola Wermke. Kassenprüfer sind Günter Krenzlin und Manfred Fräulin. Turnwarte Ebenso waren alle Turnwarte bereit, ihre aktive Tätigkeit im Verein fortzuführen. Peter Rotthaus pflegt weiterhin die Homepage. Ewa Höferlin hat sich der Mitgliederverwaltung angenommen, und Christian Schöchle und Manfred Fräulin werden den Sportausschuss unterstützen.Ehrungen Sieben Mitglieder wurden für ihre treue Zugehörigkeit zum Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten eine Urkunde: Inge Kienle, Dieter Scheffelmaier, Paul Stenner, Elsbeth Dosenbach, Emilie Bächlin, Bärbel Wiesler und Edwin Höferlin.

Seit zehn Jahren steht Diana Lewetag an der Spitze des Vereins. Ehrenvorsitzender Erich Bohn sprach ihr dafür ein großes Dankeschön aus, was von der Versammlung mit viel Applaus quittiert wurde. Zehn Jahre seien eine lange Zeit, meinte Lewetag, aber durch die gute Arbeit des gesamten Teams wären diese auch sehr schnell vorüber gegangen. Helfer für Lauf gesucht Mit Blick auf den bevorstehenden Rheinauenlauf bat sie noch einmal um tatkräftige Hilfe, sei es als Streckenposten, Küchenhelfer oder als Kuchenspender. Ebenso bedankte sie sich bei der Firma Metallbau Kienzler aus Bamlach, die den Lauf seit Jahren als Sponsor unterstützt.