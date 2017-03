Bad Bellingen Braucht Hertingen 54 Parkplätze?

Bad Bellingen-Hertingen (boe). Für eine rege Diskussion im Ratsrund sorgte die Frage, ob der ehemalige Spielplatz an der Kreisstraße in Hertingen in einen Parkplatz umgewandelt werden soll.

54 Parkplätze wären auf der Fläche möglich, die Kostenschätzung lag bei 38 000 Euro. Am Ende wurde die Entscheidung über die Einrichtung eines Parkplatzes indes vertagt.

Eine Ortsbegehung hatte die Überlegung für einen Parkplatz angestoßen. „Die Parksituation in Hertingen ist unbefriedigend“, führte Bürgermeister Christoph Hoffmann in der Sitzung aus. Rund um den Bürgersaal und die Kirche gebe es nur wenige Parkplätze. Dazu komme, dass Parkplätze an der Pfarrgasse durch eine Bebauung weggefallen seien. Zu Parkproblemen kommt es speziell bei den beiden Traditionsveranstaltungen Hebelschoppen und Grasbahnrennen. Die Einrichtung eines Parkplatzes könnte Abhilfe schaffen, so die Überlegung der Verwaltung.

Die Fläche an der K 6318 liegt seit Jahren brach. Seit der Schließung des Hertinger Kindergartens vor acht Jahren steht der ehemalige Kindergartenspielplatz als öffentliche Spielfläche zur Verfügung. Die große Spielplatzfläche an der Kreisstraße wurde damals im gleichen Atemzug aufgegeben. Das Gelände ist seitdem Grünfläche und wird von der Gemeinde regelmäßig gemäht. „Als Baufläche kommt das Areal am Bach und damit im hochwassergefährdeten Bereich nicht mehr in Frage“, so Hoffmann.

Im Ratsrund kamen indes Bedenken auf, nicht nur, was den Bedarf angeht. Bezweifelt wurde auch, ob der Parkplatz an der Kreisstraße überhaupt angenommen würde. Zumal es keine fußläufige Verbindung vom möglichen neuen Parkplatz zu Halle und Kirche gibt. „Die Leute würden weiterhin an der Straße parken“, meinten Frank Fuchs (CDU) und An­dreas Großhans (Freie Wähler), der ergänzte: „Ich sehe den Bedarf für Hertingen nicht.“ 54 Parkplätze seien „völlig überproportioniert“, meinte denn auch Doris Heitz (CDU). In die gleiche Kerbe schlugen Thomas Gerspacher (Freie Wähler) und Monika Morath (CDU). Vielleicht könnte man stattdessen nur „ein paar Parkplätze ausweisen“, schlug Silvia Heiz (SPD) vor.

Angesprochen wurde noch die Idee, dass der MSC die Fläche fürs Karttraining nutzen könnte, die dann aber zu teeren wäre.