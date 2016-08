Mit einer Spende in Höhe von 10 000 Euro unterstützt die Versicherungsgruppe BGV / Badische Versicherungen die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bellingen. Der symbolische Scheck wurde gestern Nachmittag bei einer Feierstunde im Feuerwehrgerätehaus übergeben. Von Claudia Bötsch Bad Bellingen. Mit dem Geld kann sich die Feuerwehr einen „lang gehegten Wunsch“ erfüllen, bedankte sich Kommandant Marco Maier. Vor allem mit Blick auf die zunehmenden Schadensereignisse durch Starkregen soll die Ausstattung verbessert werden, „um noch effektiver Hilfe leisten zu können“. Anschaffen will die Feuerwehr einen Wassersauger, Tauchpumpen, Schlauchmaterial und Wischgeräte, die in einem Rollbehälter zusammengefasst und transportiert werden sollen. „Wir haben in den vergangenen Jahren Sturzfluten in den Ortschaften erlebt, wie es sie bis dahin so nicht gegeben hat“, meinte Bürgermeister Christoph Hoffmann. Der Rathauschef verwies auf die dabei verursachten Schäden und zeigte sich dementsprechend froh um die verbesserte Ausstattung und die damit „vergrößerte Saug- und Pumpkapazität“. Wenn das Wasser nicht so lang in den Kellern stehe, sei der Schaden oft nicht so hoch, ergänzte er. Zunehmend Schäden durch Starkregen Der Wassersauger ist für die Feuerwehr ein wichtiges Hilfsmittel. Er wird eingesetzt, wenn Kellerräume durch Hochwasser, Schlagregen oder Wasserrohrbrüche überlaufen und die Wasserhöhe für eine Tragkraftspritze zu niedrig ist. Bei Löscharbeiten in Mehrfamilienhäusern saugt das Spezialgerät Löschwasseransammlungen in unteren Stockwerken auf. Das reduziert die Einsatzzeiten und macht Folgeeinsätze überflüssig. Zur gestrigen Spendenübergabe war Heinz Ohnmacht, Vorstandsvorsitzender des BGV, eigens aus Karlsruhe nach Bad Bellingen angereist. Der BGV würdige mit dem Geld die Arbeit der Feuerwehren, zudem wolle man einen wichtigen Beitrag zur aktiven Schadenverhütung leisten, machte er deutlich. „Es ist uns ein sehr großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit diesem Zuschuss zu unterstützen“, sagte Ohnmacht. Er dankte den Wehrleuten für ihr Engagement und die Bereitschaft, sich ehrenamtlich für den Schutz der Bevölkerung einzusetzen – sei es im Brandfall, bei Unwetterschäden oder auch bei Verkehrsunfällen. Die Arbeit der Feuerwehrleute sei nicht hoch genug einzuschätzen, betonte Ohnmacht. Im Rahmen der sogenannten aktiven Schadenverhütung unterstützt der BGV die Arbeit der Feuerwehren in Baden jährlich mit bis zu einer halben Million Euro.