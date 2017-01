Von Claudia Bötsch

Wenn er mit seiner Schelle durchs Dorf ging, spitzten alle ihre Ohren: Bis Ende der 1960er Jahre war es auch in Bad Bellingen üblich, dass ein Ortsdiener Nachrichten und amtliche Bekanntmachungen verkündete und auf diesem Weg Neuigkeiten unters Volk brachte. An diese Zeiten erinnert eine kleine Vitrinenausstellung im Rathaus, die sich der „Kommunikation in der Gemeinde damals und heute“ widmet.

Bad Bellingen. Rathausmitarbeiterin Claudia Günther hat die kleine Ausstellung zusammengestellt und die begleitenden Texte verfasst, für die sie auch mit Zeitzeugen gesprochen hat. Ausstellungsstücke steuerte Kurt Weckerlin bei, der die kleine Schau bei der Gemeindeverwaltung auch angeregt hatte.

Die Schau macht den Wandel der Informationswege deutlich: Zu sehen ist die erste Ausgabe des Amtsblatts für die Gemeinden Bad Bellingen, Bamlach und Rheinweiler, die am 17. September 1969 erschienen ist – Hertingen kam im Januar 1972 dazu. Das Mitteilungsblatt der Gemeinde löste den Ausscheller als Informationsquelle ab.

Das Amtsblatt wurde von den damaligen Bürgermeistern Stotz und Stächele herausgegeben. Es diente auch als Kurzeitung und veröffentlichte Nachrichten aus der Bade- und Kurverwaltung.

Die Premieren-Ausgabe des Amtsblatts stammt aus dem privaten Fundus von Kurt Weckerlin. In seinem Archiv finden sich alle Ausgaben seit 1969 – seine Sammlung ist „lückenlos“, wie er mit einem Schmunzeln im Gespräch mit unserer Zeitung meint. Anfangs hatte das Mitteilungsblatt nur wenige Seiten – mit den Jahren kamen immer mehr hinzu, unter anderem durch die Vereins- und Kirchennachrichten.

„Mich interessieren alte Gegenstände und alte Gegebenheiten – und mich interessiert, was im Ort geht“, erklärt der 80-Jährige seine Sammelleidenschaft, die auch Oldtimer-Motorrädern und -Mopeds gilt.

Für die kleine Ausstellung hat Weckerlin dem Rathaus ein paar ausgewählte Ausgaben des Amtsblatts zur Verfügung gestellt. Ihm zu verdanken ist auch ein weiteres besonderes Stück: Die Glocke des Bad Bellinger Ausschellers, die Weckerlin im Keller des Rathauses entdeckt hat. Mit diesem Fund gab er auch den Anstoß zur Ausstellung.

Der Ortsdiener ging damals mit der Handschelle durchs Dorf, läutete an verschiedenen Plätzen und rief „Bekanntmachung“. Es gab festgelegte Standorte für das Ausschellen um die Mittagszeit. In Bellingen führte der Rundgang des Wächters unterhalb der Wallgasse entlang, beim „Schwanen“ vorbei“, am Rathausplatz bis zum „Keschtenebaum“ beim Narrenbrunnen.

Wenn der Wächter kam, versammelten sich die Leute auf der Straße oder öffneten die Fenster. „Wir waren alle gespannt auf die Neuigkeiten“, erinnert sich Weckerlin. Verkündet wurden wichtige Termine und amtliche Bekanntmachungen, zum Beispiel Fälligkeiten von Steuern, Termine für Holzversteigerungen oder Freibankfleisch nach einer Notschlachtung, Geburten und Sterbefälle sowie Filmvorführungen im Gasthaus „Schwanen“.

Auch Anzeigen „Fliegender Händler“ konnten beim Ausscheller aufgegeben werden. Klaus Amann erinnert sich noch an eine aus Kindertagen: „Bekanntmachung! An diesem Freitag werden um drei Uhr nachmittags am Rathaus kleine Küken zum Kauf angeboten.“

Ortsdiener gab es in allen Bad Bellinger Ortsteilen. In der Ausstellung sind einige Fotos ehemaliger Ausscheller zu sehen, die Private zur Verfügung stellten.

„Die Kommunikation von Bürgern mit der Gemeindeverwaltung verändert sich in beide Richtungen laufend. War es früher der Wächter, der Nachtwächter und Bote gleichzeitig war, verlagert sich die Kommunikation heute immer mehr in die elektronischen Medien“, so Bürgermeister Christoph Hoffmann. „Was bleibt ist der dringende Bedarf, Informationen und Bedürfnisse auszutauschen.“

Die Gemeinde gehe heute den Weg über die regionale Presse, das Amtsblatt und die Homepage, auf der sie aktuelle amtliche Bekanntmachungen und Neuigkeiten veröffentlicht.

Seit 2005 hat die Gemeinde einen Online-Auftritt, die Homepage wurde 2014 komplett neu überarbeitet. Unter www.gemeinde-bad-bellingen.de sind die Dienstleistungsangebote der Gemeindeverwaltung abrufbar, zudem kann sich der Bürger über Aktuelles, aber auch Historisches informieren. Dazu gibt es Wissenswertes zur Gemeinde, über Vereine und Unternehmen.

Auch im sozialen Netzwerk „Facebook“ ist die Gemeinde inzwischen präsent.