Ein neues Gesicht bei der Bade- und Kurverwaltung (BuK) in Bad Bellingen: Peter Hallebach wurde zum 1. September als Leiter des Ortsmarketings und Prokurist eingestellt. Als Chef des Marketingteams liegt sein Fokus darauf, neue Gäste für den Kurort zu gewinnen und die Übernachtungszahlen zu steigern. Von Claudia Bötsch Bad Bellingen. Hallebach ist Nachfolger von Kurdirektor Jean Sebastian Esser, der von April bis Dezember 2015 den Bereich Ortsmarketing leitete. Er trägt jedoch den Titel „Tourismusdirektor“. Die Bezeichnung sei einfach treffender für sein Aufgabengebiet, so Hallebach im Gespräch mit unserer Zeitung. Peter Hallebach kommt ursprünglich aus Bingen am Rhein. Er hat eine Ausbildung als Reiseverkehrskaufmann absolviert, danach aber rasch ins touristische Management gewechselt. Der 52-Jährige hat in den vergangenen Jahren viel in Afrika gearbeitet. Er war in Sambia und auf der Insel Mauritius sowie in Nigeria tätig. Zu seinen Aufgaben gehörte, touristische Unternehmen auf europäische Standards zu bringen. Dabei hat er auch Destinationsmanagement betrieben, wobei es darum geht, neue Märkte und Kundengruppen zu erschließen. „Herr Hallebach bringt viel Erfahrung mit“, freut sich Doris Räuber, Geschäftsführerin der Bade- und Kurverwaltung, über die personelle Verstärkung. Das Marketingteam habe in den vergangenen Monaten schon viele Projekte angeregt und angestoßen, die Hallebach jetzt festigen und verfeinern könne. Der neue Mann in der Kurverwaltung freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem solch „tollen Team“, das vor Ideen nur so sprudle. Gemeinsam habe man bereits so manches angedacht und die ersten Ideen entwickelt. Ziel ist, Bad Bellingen als touristischen Standort und Gesundheitsstandort weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch, dass bestehende Angebote, Pauschalen und Veranstaltungen zunächst auf den Prüfstand kommen. Hallebachs Aufgabe ist es, das Ortsmarketing zu stärken und das Profil des Kurorts zu schärfen. Wichtig sei, das herauszustellen, „was wir haben und was wir können“ – und dies den potenziellen Gästen gezielt zu vermitteln. Man müsse sich bei der Vermarktung des Orts auf die Stärken und auf ausgewählte Themen konzentrieren, machte Hallebach im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. „Das, was wir machen, wollen wir richtig machen.“ Hallebach fühlt sich in seiner neuen Heimat schon richtig wohl. „Das Dreiländereck hat einen ganz besonderen Charme und tolle Attraktivität“. Nach Feierabend hat er sich mit seinem Mountainbike schon mehrfach auf Entdeckungstour durchs Markgräflerland begeben. Für Hallebach die beste Art, die neue Umgebung zu erkunden.