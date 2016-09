Ein festes Vordach oder doch preiswertere Markisen als Sonnenschutz" Diese Frage stellte sich dem Bad Bellinger Gemeinderat, als in der Sitzung am Montagabend die Sanierung des Kindergartens im Bamlach beraten wurde. Bad Bellingen (anl). Architekt Hajo Frings vom Architekturbüro Lenz, Frings und Partner stellte dem Gemeinderat den aktuellen Planungsstand sowie die Kostenberechnung vor. Bei der Maßnahme handelt es sich im wesentlichen um die Sanierung und Renovierung des Kindergartens im Untergeschoss der Bamlacher Halle. Vorgesehen sei die Erneuerung der Bodenbeläge, des Wand- und Deckenanstrichs sowie der Fliesen und Sanitärinstallationen, erläuterte Frings. Um der Energieeinsparverordnung genüge zu tun, werden zudem die Fenster und Türen erneuert. In diesem Zusammenhang soll auch das „sehr marode“ Vordach abgebrochen und ersetzt werden. Frings schlug vor, über dem Eingangsbereich ein kleineres freistehendes Vordach anzubringen – freistehend deshalb, um eine spätere Fassadendämmung leichter ermöglichen zu können –, und über den Fenstern Markisen als Sonnenschutz anzubringen. Dies sei wesentlich günstiger, als auf der ganzen Länge wieder ein Vordach zu errichten. Die Mehrheit der Ratsmitglieder konnte sich aus praktischen Erwägungen nicht mit den Markisen anfreunden. Sie fürchteten, dass feucht eingerollte Markisen schnell vergammeln. Außerdem werde das schützende Vordach von den Kindern zum Unterstellen von Spielgeräten genutzt, und auch bei Veranstaltungen wie Kindergartenfest oder dem Martinsumzug finden die Kuchenstände dort ein trockenes Plätzchen. „Der Brandschutz ist jetzt und in Zukunft in bester Ordnung“, erklärte Frings auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Rauchmelder seien nur in einer Kinderkrippe erforderlich, wo es auch Schlafgelegenheiten für die Kinder gibt. Frings stellte zudem eine detaillierte Kostenberechnung vor, die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 330 000 Euro. Davon entfallen rund 22 000 Euro auf den Abbruch, 75 000 Euro auf die Fenster und Türen in der Fassade, 28 000 Euro auf die Bodenbeläge, 10 000 Euro auf die Fliesenarbeiten und 20 000 Euro auf die Elektroarbeiten. Die Malerarbeiten in den Räumen sowie die Erneuerung von Türen im Innern schlagen mit 61 000 Euro zu Buche. Außerdem fallen Planungskosten in Höhe von 66 000 Euro an. In seiner Kalkulation hatte Frings zudem 10 000 Euro für das kleine Vordach und 15 000 Euro für die Markisen vorgesehen. Da das Gremium für ein Vordach in der bisherigen Größe plädierte, wurde in der Beschlussvorlage der Kostenrahmen von 330 000 auf 350 000 Euro erhöht. Dies wurde vom Gemeinderat ebenso gebilligt, wie der Auftrag zur Planung und Vorbereitung der Ausschreibung an das Architekturbüro. Zudem wurde die Verwaltung ermächtigt, die Gewerke auszuschreiben und die Aufträge an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Das Vorhaben wird aus dem Ausgleichsstock mit 250 000 Euro gefördert.