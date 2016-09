Bad Bellingen (boe). Deutlich mehr Züge, aber auch merklich weniger als geplant, werden ab 2019 an den Bahnhöfen in Bad Bellingen und Rheinweiler halten. Bereits im Juli hat das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (MVI) Stuttgart den erneut überarbeiteten Ausschreibungsfahrplan für das Netz 4 ab 2019 bekannt gegeben (wir berichteten), der auch die Strecke Basel – Freiburg beinhaltet. Das Ministerium habe nun nach zwei Monaten eine Anfrage der Kommunen Bad Bellingen und Weil am Rhein beantwortet, in der sie sich nach den konkreten Haltezahlen an den Stationen erkundigt hatten. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Bad Bellinger Bürgermeister Christoph Hoffmann hervor. Er kritisiert, dass sich gegenüber der ursprünglichen Planung vom Herbst 2015 „deutliche Abstriche“ für den Bereich der beiden Haltestellen Bad Bellingen und Rheinweiler ergeben. Die Arbeit des Verkehrsministeriums sei enttäuschend. Momentan halten in Bad Bellingen täglich insgesamt 42 Züge, die in beide Richtungen verkehren. Diese Zahl wird sich 2019 zwar deutlich auf 56 Zughalte erhöhen (plus 14 Halte) – sie liegt allerdings auch merklich unter der Planung vom Herbst 2015. Damals war noch eine Erhöhung auf 71 Züge (plus 29 Zughalte gegenüber heute) vorgesehen. Bei der Ausschreibung 2016 sind es jetzt indes nur 56 Zughalte – und damit nur halb so viel zusätzliche Zughalte wie 2015 noch geplant. Gleiches gilt für Rheinweiler. Dort halten derzeit täglich 33 Züge (alle Richtungen). Der Plan vom Herbst 2015 sah noch eine Erhöhung um 17 Zughalte vor, laut Ausschreibung 2016 sind es allerdings nur acht zusätzliche Halte (2019: 41 Zughalte). Die nun neu geplanten Zugzahlen und deren Reduzierung gegenüber 2015 werden durch das Verkehrsministerium in Stuttgart mit der „noch nicht hergestellten leistungsfähigen Rheintalbahn“ begründet, heißt es in der Pressemitteilung. In dem betroffenen Abschnitt südlich von Freiburg werde mit der endgültigen Herstellung wohl auch nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre gerechnet werden können. Allein für den Planfeststellungsabschnitt 9.2 Haltingen – Weil am Rhein werde die Fertigstellung erst nach 2024 erwartet. Hoffmann: Noch weit vom 30-Minuten-Takt entfernt Der neue Ausschreibungsplan bringe eine etwa 30-prozentige Erhöhung gegenüber den noch im Juni 2013 bei der Regionalkonferenz gemachten Aussagen, hält Hoffmann in der Pressemitteilung fest. Sie falle damit aber nicht so hoch aus (plus 60 Prozent) wie ursprünglich geplant. „Das ist natürlich enttäuschend. Wir sind damit noch weit vom 30-Minuten-Takt entfernt“, hält Bürgermeister Hoffmann fest. Sein Kollege Christoph Huber, Bürgermeister von Weil am Rhein, und er hätten den Landkreis gebeten, beim MVI nochmals zu intervenieren. „Die grün-rote Landesregierung hatte im Herbst 2015 mit dem ursprünglich vorgestellten Ausschreibungsfahrplan deutliche Erwartungen geweckt und Gemüter beruhigt. Obgleich die Ausbaupläne der Bahn schon mehrere Jahre bekannt sind, kommen nun die neuen reduzierten Zahlen“, wird moniert.