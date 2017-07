Bad Bellingen Der Vorstandsposten bleibt vakant

Die Spielvereinigung Bamlach-Rheinweiler kann im 35. Jahr ihres Bestehens wieder mit einer Aktivmannschaft in die neue Saison 2017/18 starten. Gut 20 Fußballer haben sich gemeldet, darunter sind auch Ehemalige, die von anderen Vereinen zurückgekommen sind.

Von Jutta Schütz

Bad Bellingen. Nichtsdestotrotz erging bei der Jahreshauptversammlung der Appell an die Aktiven, um weitere Spieler zu werben. Im Vorstand gab es Veränderungen. Der langjährige Jugendvorsitzende und Trainer Armin Held, insgesamt 37 Jahre lang im Vorstand tätig, zog sich wie bereits angekündigt zurück, ebenso wie der geschäftsführende Vorsitzende Martin Mössner, der seinen Posten nach zehn Jahren zur Verfügung stellte.

Dafür kommt mit Stefan Schäfer ein neuer sportlicher Vorsitzender, der Mössners Aufgaben teilweise mit übernehmen kann. Zudem fand sich mit Stefanie Bassler und Saskia Steininger ein neues Jugendleiter-Tandem.

Jugend

Held zog insbesondere Bilanz seiner Trainertätigkeit für die Jugend. Es sei schön, dass alle Jugend-Klassen von A bis G besetzt werden konnten, teilweise spielen die Teams in Kooperationen mit den benachbarten Vereinen VfR Bad Bellingen und den Sportfreunden Schliengen. „Es geht uns wie allen Fußballvereinen, sogar großen wie in Huttingen und Efringen-Kirchen gelingt es nicht mehr, für alle Mannschaften Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu finden“, bilanzierte Held, der sich insbesondere über den Meistertitel der B-Jugend freute. Knapper werden auch die Schiedsrichter, hier sei ebenso der Nachwuchs zu fördern, betonte Held.

Rückblick

Im vergangenen Vereinsjahr wurde das Vereinsheim weiter modernisiert, insbesondere die Duschen. Eine große Aktion war die Verlegung der Beleuchtung des Hartplatzes an den Rasenplatz, was mit einer Spende der Bad Bellinger Franz-Mary-Stiftung in Höhe von 22 232 Euro realisiert wurde. Für Gemeinde und Verein war es eine Win-Win-Situation. „Wir konnten die spielerischen Bedingungen mit der versetzten Flutlichtanlage enorm verbessern und die Gemeinde gewinnt durch den aufgegebenen Hartplatz Flächen zur Weiterentwicklung des Gewerbegebiets“, stellte Mössner fest.

Ein Höhepunkt bei den Veranstaltungen, bei denen sich die SpVgg engagiert, war wieder einmal die Austragung des „Balinea-Cups“, bei dem die Alten Herren um den „Pott“ kämpften.

Finanzen

Rechner Olli Dosenbach, der die Funktion als Kassenwart vom verstorbenen Reiner Eyhorn mitten im Jahr übernommen hatte, verzeichnete auch dank Spenden eine gute Einnahmesituation. Allerdings erfolgten mit der Flutlichtumsetzung mit Kosten von 23 587 Euro und der neuen Heizungsanlage sowie der Beschaffung von Sportbekleidung große Ausgaben, so dass das Vereinsvermögen nun im kleineren vierstelligen Bereich liegt. „Wir haben aber gut gewirtschaftet und ein ausgeglichenes Jahr gehabt“, stellte Dosenbach fest.

Ausblick

Mössner stellte vor den Wahlen fest, dass es immer schwieriger werde, Vorstandsposten zu besetzen. So habe sich das Damentandem in Sachen Jugendleitung gerade mal drei Stunden vor der Sitzung bereit erklärt, die Verantwortung zu übernehmen, was er großartig finde. Für Mössners Posten als geschäftsführender Vorstand meldete sich niemand.

Wahlen

Geschäftsführender Vorstand: offen; sportlicher Vorstand: Stefan Schäfer; Kassierer: Olli Dosenbach; Jugendleitung: Stefanie Bassler, Saskia Steininger; Pressewart: Thomas Männlin; Kassenprüfer: ebenfalls Thomas Männlin und Thomas Nunninger.