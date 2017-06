Bad Bellingen Eine Parade der Klassiker

Erstmals finden am 17. und 18. Juni im Kurpark die Bad Bellinger Oldtimer-Tage statt. Geboten wird eine Auto-Parade von Old- und Youngtimern für Autoliebhaber und Interessierte. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm.

Bad Bellingen. Am Samstag, 17. Juni, treffen die Oldtimer ab 9.30 Uhr im Kurpark ein. Nach einer kurzen Vorstellung der Fahrzeuge am Musikpavillon begeben sich diese auf eine Ausfahrt durch das Markgräflerland. Teil dieser Fahrt werden drei Sonderprüfungen in Rheinweiler, Bamlach und Hertingen sein. Um 15 Uhr kehren die Fahrzeuge in den Kurpark zurück und werden nach einer Vorstellung zur Besichtigung ausgestellt.

Am Abend wird zum Winzermenü in den Kursaal geladen. Die Teilnehmer der morgendlichen Sonderprüfungen werden an diesem Abend mit Pokalen ausgezeichnet. Robert Frank Jacobi – auch als Elsässischer Jaques Brel bekannt – wird mit seinem Chansonprogramm für den passenden Rahmen sorgen.

Der Sonntag, 18. Juni, beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst im Kurpark. Danach brechen die Oldtimer zur Panoramafahrt auf. Währenddessen kann im Kurpark eine Auswahl von Sport- und Rennwägen sowie historischen Motorrädern besichtigt werden. Gegen 11.30 Uhr werden die Oldtimer nach der Panoramafahrt wieder im Kurpark ausgestellt. Besucher haben gegen einen Obolus die Möglichkeit, an kleinen Rundfahrten teilzunehmen. Die Spenden werden dem Haus Engels in Hertingen zugutekommen, einem Heim für Menschen mit Behinderung.

Die Besucher der Oldtimer-Tage dürfen schließlich beim gemütlichen Sonntagspicknick die Oldtimer bewerten. Beurteilt werden können die Originalität, der Pflegezustand und die Ausstattung der Fahrzeuge. Die entsprechenden Bewertungskarten liegen vor Ort aus. Um 15 Uhr werden die Sieger der Zuschauerbewertung am Musikpavillon prämiert und die Teilnehmer von der Gemeinde und der Kurverwaltung verabschiedet.

Ab 16 Uhr gibt es am Samstag Kaffee und Kuchen. Außerdem stehen diverse Essens- und Getränkestände an beiden Tagen für die Besucher bereit. Zum Winzermenü sind neben den Oldtimer-Freunden auch alle interessierten Autoliebhaber willkommen. Die Plätze sind begrenzt, deshalb ist eine verbindliche Anmeldung an der Tourist-Information in Bad Bellingen bis zum 12. Juni notwendig. Das Winzermenü kostet 45 Euro.