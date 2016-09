Bad Bellingen-Hertingen (do). Rolf Hess vom Fachbereich Landwirtschaftliche Erzeugung im Landratsamt hatte zum „Runden Tisch“ der Landwirte in Hertingen ein Sieben-Punkte-Papier mitgebracht, mit Empfehlungen für den Ackerbau in Bereichen, die immer wieder von Starkregen heimgesucht werden. Wintergetreide auf Drittel der Ackerfläche Hier können sich die Landwirte an einem parzellenscharfen Hochwasserkataster für die Region orientieren. Ein effizienter Erosionsschutz besteht bereits, wenn ein Drittel der verfügbaren Ackerfläche mit so genannten Winterungen, also Wintergetreide oder Kleegras, bestockt ist. Nachbarn von großen Flächen sollten sich vor der Aussaat absprechen, um eine alternierende Folge von Sommer- und Wintersaat zu gewährleisten. Die Empfehlung des Landratsamts lautet außerdem, dass nicht mehr als fünf Hektar zusammenhängend mit „spätdeckenden Sommerungen“ wie Mais bepflanzt sein sollten. Vor so genannten Reihenkulturen, bei denen der Wasserabfluss extrem werden kann, sollte der Boden nicht mit dem Pflug bearbeitet, sondern mit einer Mulchsaat vorbereitet werden. Je tiefer gepflügt wird, desto verheerender ist das Schadbild nach einem Wolkenbruch. Kein Spargelanbau in Hanglagen Empfohlen wird ferner, Saatreihen quer zum Hang anzulegen. Die vorgeschriebenen „ökologischen Vorrangflächen“ sollten als Brachestreifen, Pufferstreifen oder Ackerrandstreifen quer zum Hang oder in Hangsenken angelegt werden. Hier könne man ja auf weniger ertragreiche Ecken wie Schattenlagen oder aufgrund ihres Zuschnitts schwierig zu bearbeitende Geländeteile ausweichen, sagte Hess. Eine große Wirkung beim Verzögern des Wasserabflusses und auch als Filter für den abgeschwemmten Boden sind begrünte Reb- und Obstbauflächen. Von Spargelanbau in Hanglagen rät das Landratsamt ab. Trete ein größerer Schaden auf, den man eindeutig einem solchen Feld zuordnen könne, könne auch der Verursacher belangt werden, sagte Hess. Kritik gab es seitens der Landwirte am Golfplatz und insbesondere am dortigen Teich: Hier sei der Boden derart mit Wasser gesättigt, dass er bei Regen nichts mehr aufnehmen kann. Landwirte kritisieren Golfplatz-Betreiber Zustimmung fand auch der Vorschlag, darüber nachzudenken, ob man die „Hotspots“, also die Stellen, die immer wieder besonders vom Hochwasser geschädigt werden, im Zuge der Biotopvernetzung durch entsprechende Bepflanzung als Filter und Bremse für die Wasserströme umstrukturieren kann.