Verschlammte Felder, von Geröll verschüttete Straßen, abgetragener Ackerboden, überschwemmte Keller – die Schäden nach dem jüngsten Starkregen im Juni waren wieder gewaltig. Nach einem Beschluss des Bad Bellinger Gemeinderats trafen sich jetzt Landwirte und Vertreter der Kommune sowie des Landkreises zu einem Runden Tisch, um gemeinsam über ein Konzept zu beraten, das die Folgen solcher Ereignisse wenigstens lindern soll. Von Dorothee Philipp Bad Bellingen-Hertingen. Das Interesse ist groß, wie der Zulauf zu der Veranstaltung im Hertinger Bürgersaal zeigte. Bürgermeister Christoph Hoffmann skizzierte zunächst die topografischen Besonderheiten der Gemarkung, die weitere Schäden bei ähnlichen Regengüssen wahrscheinlich machen. Westlich der Wasserscheide Römerstraße fließt das Wasser in unzähligen kleinen Gerinnen Richtung Rheinebene ab, von denen sich jedes einzelne in einen reißenden Bach verwandeln kann, je nachdem, wo die Hauptniederschläge auftreffen. Das Wasser durchquert auf seinem Weg in die Ebene dabei die Ortschaften Bad Bellingen, Bamlach und Rheinweiler. Ein besonderes Hindernis dabei ist die Bahntrasse, die immer wieder unterspült wird. Als erste Maßnahme sei die Gemeinde dabei, sukzessive die Durchlässe der Abflussrohre zu öffnen, von Vegetation zu befreien und die Ein- und Auslässe soweit möglich aufzuweiten, berichtete Hoffmann. Landwirte bereit, ihren Beitrag zu leisten Michael Fröhlin, Vorsitzender des BLHV-Kreisverbands Müllheim, bekräftigte die Bereitschaft der Bauern, durch entsprechende Bewirtschaftung ihrer Felder zur Milderung des Problems beizutragen. Er verwies auf den Leitfaden der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz zum „Kommunalen Starkregenrisikomanagement“, der sich an verschiedene Zielgruppen, darunter auch die Land- und Forstwirtschaft, wendet. Schon beim Starkregen im Juni 2015 wurden nach Constanze Lehmann vom Fachbereich Bodenschutz im Landratsamt Lörrach 360 Tonnen Erdreich und 225 Tonnen Geröll bewegt, was einem Bodenabtrag von vier Zentimetern auf der geschädigten Fläche entspricht. Hier könne man von einer „schädlichen Bodenveränderung“ sprechen, ein rechtlich belastbarer Begriff, der je nach Sachlage auch behördliche Anordnungen nach sich ziehen kann. Doch alle Beteiligten setzen auf Freiwilligkeit und gemeinsame Absprachen.