Bad Bellingen. Für reichlich Ärger sorgte am frühen Dienstagmorgen eine herumschreiende Frau in der Storchengasse in Bad Bellingen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Kurz nach 1 Uhr meldete ein Bürger der Polizei, dass in der Storchengasse jemand laut herumschreien würde und an Schlaf nicht zu denken wäre. Eine Streife rückte aus und fand den Sachverhalt bestätigt. Als Grund für die Ruhestörung konnten die Beamten einen Streit zwischen einer Frau und deren Freund ausmachen. Die Beamten beruhigten die Gemüter, schickte beide zum Schlafen in getrennte Zimmer und drohten der Störenfriedin Gewahrsam an, falls sie keine Ruhe gibt. Die Ruhe währte nicht lange, denn kurz nach 2 Uhr wurde der Polizei erneut mitgeteilt, dass die Frau schon wieder herumschreit. Die Frau schrie auch im Beisein der Beamten über eine längere Zeit schrill herum und zeigte sich völlig uneinsichtig und unbelehrbar. Nun war das Maß voll und die alkoholisierte Frau wurde in Gewahrsam genommen und wegen Ruhestörung angezeigt.