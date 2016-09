Bad Bellingen-Hertingen. Das Landhaus Ettenbühl in Hertingen wird am Sonntag, 25. September, zu einer Bühne für den Chorgesang. Beim zweiten Ettenbühler Chorfestival werden an drei Orten im Garten – bei Regenwetter in der alten Reithalle und im Bankettraum – Chöre aus Deutschland und der Schweiz singen. So wird der Spaziergang durch den Ettenbühler Garten nicht nur zu einem botanischen, sondern auch musikalischen Erlebnis. Beginn ist um 11 Uhr mit dem Männerchor Bad Bellingen. Dieter Kassa, Präsident des Untermarkgräfler Chorverbands, wird das Fest eröffnen. Mehr als 550 Sänger werden teilnehmen. Es kommen traditionelle Männerchöre, Frauenchöre, Kinderchöre, aber auch Jazz- und Soulchöre. Jeder Chor wird zwei Auftritte à 20 Minuten haben, und es wird ein bunter Mix aus traditionellem Chorgesang und modernen Arrangements dargeboten. Höhepunkt wird sein, wenn gegen 17.45 Uhr alle Chöre gemeinsam den Kanon „Donna nobis pacem“ singen. Zuvor wird der Vizepräsident des Badischen Chorverbands, Wolfgang Dennecke, ein Schlußwort sprechen.