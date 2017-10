Bad Bellingen Golfsenioren spenden ans Marienheim

Bad Bellingen-Bamlach (boe). Über eine Spende in Höhe von 1000 Euro kann sich das Marienheim Bamlach freuen. Das Geld kam beim „Captains Day“ der Senioren des „Drei Thermen Golfresort“ (DTRG) in Bad Bellingen zusammen. An dem Turnier nahmen fast 100 Golfer aus dem Club teil. Im Rahmen der Veranstaltung gab es auch ein Abendessen und eine Tombola, die durch diverse Sponsoren ermöglicht worden war. Den Erlös von 1000 Euro haben die Golfer mit Senior Captain Peter Bossert kürzlich ans Marienheim übergeben. Die Einrichtung ist eine Zweigstelle des St. Josefshauses in Rheinfelden-Herten und bietet erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung ein Zuhause. Zur Zeit leben dort 22 Männer und Frauen zwischen 38 und 86 Jahren. Etwas mehr als die Hälfte der Bewohner besucht tagsüber die Seniorengruppe, die anderen Bewohner sind in der Werkstatt tätig.

Spendengelder nutzt das Marienheim Bamlach vor allem für Freizeitangebote für die Bewohner, beispielsweise für Ausflüge in den Schwarzwald oder in die Schweiz. Darüber hinaus werden über Spendengelder Einzelangebote wie zum Beispiel eine musikalische Förderung oder ein Kinobesuch finanziert.

Die „Seniors Society DTRG“ Bad Bellingen ist eine Sektion innerhalb des Golfclubs. Bei der Seniorenabteilung handelt es sich um eine Gruppe leidenschaftlicher Golfer, die sich auch sozial engagieren wollen.