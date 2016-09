Die Chorgemeinschaft Bad Bellingen unter der Leitung ihres Dirigenten Günter Meyer erlebte am Sonntag einen der größten Auftritte ihrer Vereinsgeschichte. Die Sänger durften gegen Mittag den Hauptgottesdienst im sehr gut besuchten Münster Strasbourg musikalisch begleiten. Einen solchen Auftritt im geistlichen Zentrum des Elsass’ hätten sich die Altvorderen der vier Ursprungschöre aus Hertingen, Rheinweiler, Bamlach und (Bad) Bellingen in den 20er oder 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ganz gewiss noch nicht vorstellen können. Die freundliche und unkomplizierte Einladung der Münsterpfarrei in Strasbourg zum punktuell auch in deutscher Sprache zelebrierten Gottesdienst ist ein Beweis mehr, wie grenzenlos die Beziehungen zwischen dem Elsass und dem badischen „Nachbarländle“ geworden sind. am / Foto: Klaus Amann