Bad Bellingen Grillen: Königsklasse versammelt sich im Kurpark

Bad Bellingen. Ein ganzes Wochenende lang dreht sich im Bad Bellinger Kurpark beim zweiten „Black Forest Smoke Wine Festival“ alles um die schonende Zubereitung von Fleisch.

Die Königsklasse des Grillens ist das amerikanische Barbecue (BBQ), bei dem Fleisch über viele Stunden gegart wird. Die europäische Königsklasse im BBQ trifft sich an diesem Wochenende, 22. und 23. Juli, jeweils ab 12 Uhr, im Kurpark in Bad Bellingen. Dort geht es um die begehrten Trophäen des „Black Forest Smoke & Wine Festivals“.

Hauptveranstalter sind die Auggener Michael Köpf und Stefanie Wördehoff, selbst eines der besten BBQ-Teams am Smoker in Europa. Aktuell belegen sie in der Weltrangliste der Kansas City Barbeque Society (KCBS) den neunten Platz, dieses Jahr haben sie zum ersten Mal den Gesamtsieg bei einem Wettbewerb eingefahren und dürfen sich seither Grand Champion nennen.

Der Einladung der Bade- und Kurverwaltung nach Bad Bellingen sind 48 Teams aus ganz Europa und den USA gefolgt. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hat Bürgermeister Christoph Hoffmann übernommen.

In vier Kategorien treten die Teams gegeneinander an: Brisket (Rinderbrust), Pork (Schweinenacken/Schulter), Ribs (Schweinerippchen) und Chicken (Hühnchen). Das Fleisch wird in einem Smoker bei niedriger Temperatur gegart, der Prozess zieht sich über Stunden. So plant der „Pitmaster“, der Chef eines BBQ-Teams, für ein Brisket gut und gerne zehn Stunden ein, dazu kommt dann noch die notwendige Ruhezeit. Die Ergebnisse werden dann von einer speziell ausgebildeten Jury verkostet und bewertet. Und nach der Abgabe der Kostproben an die Jury, dem so genannten „Turn-In“, am Sonntag ab 12 Uhr lassen die Teams die Besucher auch von ihren Leckereien probieren. Dazu werden für 2,50 Euro Schälchen und Besteck zu Gunsten einer karitativen Vereinigung in Bad Bellingen verkauft. Und während des gesamten Wettbewerbs stehen die Teams den Besuchern für Fachsimpeleien rund um Fleisch, Grills, Kohlen und Zubehör zur Verfügung – wenn sie nicht gerade im Wettkampf gefordert sind.

Darüber hinaus wird rund um den BBQ-Wettbewerb ein umfangreiches Rahmenprogramm angeboten. Am Sonntagnachmittag findet etwa ein Grillwettbewerb für Kinder statt. Verschiedene Aussteller zeigen auf dem Gelände ihre Produkte, es gibt Live-Musik und Grill-Shows. Der Eintritt ist frei.