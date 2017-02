Bad Bellingen. Auf eine erfolgreiche Präsentation bei der Tourismusmesse CMT in Stuttgart blickt der Kurort Bad Bellingen zurück. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Bade- und Kurverwaltung (BuK) hervor. Die CMT gilt als weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit mit mehr als 235 000 Besuchern jährlich.

Die BuK war in diesem Jahr mit einem eigenen Stand vertreten und direkt neben der Werbegemeinschaft Markgräflerland positioniert. Der Stand fügte sich in das Gesamtkonzept der Schwarzwald Tourismus GmbH ein, heißt es in der Mitteilung weiter. Außerdem war Bad Bellingen mit Personal und Prospektauslage am Stand des Heilbäderverbands präsent.

Die Nachfrage nach Reisezielen in Deutschland sei riesig gewesen, wovon sowohl der Schwarzwald insgesamt als auch Bad Bellingen profitiert hätten. Nie zuvor hätten so viele Broschüren an interessierte Messebesucher ausgegeben werden können.

Positiv überrascht war das BuK-Messeteam über den hohen Bekanntheitsgrad Bad Bellingens innerhalb Deutschlands, aber auch im Grenzgebiet in Frankreich und der Schweiz. Viele Gäste hätten von schönen Urlaubserinnerungen und bleibenden Eindrücken von Bad Bellingen und dem Markgräflerland erzählen können.

Momentan seien vor allem Rad- und Wanderwege in der Umgebung gefragt, die bei einem mehrtägigen Aufenthalt erkundet werden können. Das Markgräfler Wiiwegli und der Römer-Radweg mit den passenden Broschüren hätten daher besondere Beachtung gefunden.

Auch das neue Gastgeberverzeichnis sei sehr gut angekommen, da darin neben den Gastgebern auch der Ort und seine Attraktionen ausführlich präsentiert seien. So hätten viele Besucher die Golfplätze in Bad Bellingen und Umgebung gekannt, heißt es abschließend.