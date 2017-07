Bad Bellingen Im Bayerischen Wald

Bad Bellingen. Viel Sonne, Berge und Wanderlust erwarteten den Schwarzwaldverein Bad Bellingen bei seiner Wanderwoche im Bayerischen Wald. Das Ziel war zunächst der Ort Riedlhütte bei Sankt Oswald. „Willkommen bei Freunden“ lautete das Motto, als die Wandergruppe ihr Hotel erreichte, das in der Abendsonne sehr einladend vor ihnen lag, wie im Nachgang berichtet wird.

Am ersten Tag unternahmen Teilnehmer in zwei Gruppen eine Wanderung auf den 1373 Meter hohen Lusen. Sie fuhren nach Waldhäuser und eine Gruppe wanderte über die Martinsklause steil bergauf zum Teufelsloch und weiter zum Pavillon an der Glasarche. Dann führte ein schnurgerader Sommerweg leicht ansteigend auf die Himmelsleiter zu und weiter über Steinstufen zum Lusengipfel. Die andere Gruppe wanderte auf einem schönen Waldweg von Waldhäuser aus zum Gipfel und zum Bergrestaurant, wo sich beide Gruppen wieder zur Pause trafen.

Am nächsten Tag besichtigten die Wanderer am Vormittag das staatliche Museum zur Geschichte der Glaskultur in Bayern. Am Nachmittag wanderten sie vom Zwieslerwaldhaus durch ein Urwaldgebiet.

Außerdem auf dem Programm stand eine Fahrt in den Nationalpark Zentrum Lusen. Dort war mit einem Ranger eine Führung durch das Tierfreigelände angesagt. Besonders sehenswert war die Bären-Nummer. Am Nachmittag stand als Höhepunkt der Besuch des 1300 Meter langen Baumwipfelpfads mit seinem 44 Meter hohen Baumturm an.

Am darauffolgenden Tag ging es zur Haltestelle Gfäll. Eine Gruppe unternahm die Rundwanderung auf den 1453 Meter hoch gelegenen Berg Rachel, von wo es zum Liesl­brunnen und zum Waldschmidthaus ging. Weiter führte der Weg über Steintreppen und die Gruppe erreichte den Rachelgipfel und hatten Aussicht auf den Nationalpark Sumava.

Außerdem nahmen die Wanderer an einer Führung im Freilichtmuseum in Finsterau teil, wo das Leben der Bauern in Bayern und Böhmen in den vergangenen Jahrhunderten gezeigt wird. Am Nachmittag besuchten sie den Wald-Glas-Garten. Der Chef zeigte ihnen, wie man aus Scherben Schätze macht.

Am letzten Tag wurde noch ein traditionelles Weißwurst-Essen organisiert. Am Nachmittag besichtigten die Bad Bellinger in Sankt Osswald die Kapelle und die Kirche und wanderten zum Goldwäscherplatz im Ohetal.